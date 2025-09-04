Vorteilswelt
Vertrag bis 2027!

Ex-Bullen-Trainer bleibt in der Wüste

Salzburg: Sport-Nachrichten
04.09.2025 18:34
(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Comeback in Europa? Nein! Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle bleibt in der Wüste. Der 37-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei Saudi-Klub Al-Ahli vorzeitig bis 2027.

„Wir haben gemeinsam Siege gefeiert, wir haben gemeinsam Emotionen geteilt, wir haben zusammen Trophäen gehoben und ich kann es kaum erwarten, noch viele weitere Erinnerungen mit euch zusammen zu schaffen. Ich freue mich, einen neuen Vertrag unterschrieben zu haben, danke euch allen für eure grenzenlose Unterstützung!“, schrieb Jaissle am frühen Donnerstagabend auf seinem Instagram-Kanal.

Jaissle bei Red Bull Salzburg Titelsammler
Mit Red Bull Salzburg feierte der Deutsche 2022 und 2023 die Meisterschaft. In seinem ersten Jahr als Chefcoach sogar das Double. Davor war er bereits beim FC Liefering und in der Akademie engagiert. Zuletzt stellte er sich mit Al-Ahli den saudischen Superpokal in die Vitrine und wurde zudem AFC-Champions-League-Sieger. Beim Wüstenklub hat Jaissle, der zuletzt auch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht wurde, Stars wie Merih Demiral oder Roberto Firmino unter seinen Fittichen. Sein Abgang in Salzburg warf im Juli 2023 viele Fragen auf. 

