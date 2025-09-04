Ex-Bullen-Trainer bleibt in der Wüste

Comeback in Europa? Nein! Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle bleibt in der Wüste. Der 37-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei Saudi-Klub Al-Ahli vorzeitig bis 2027.
„Wir haben gemeinsam Siege gefeiert, wir haben gemeinsam Emotionen geteilt, wir haben zusammen Trophäen gehoben und ich kann es kaum erwarten, noch viele weitere Erinnerungen mit euch zusammen zu schaffen. Ich freue mich, einen neuen Vertrag unterschrieben zu haben, danke euch allen für eure grenzenlose Unterstützung!“, schrieb Jaissle am frühen Donnerstagabend auf seinem Instagram-Kanal.
Jaissle bei Red Bull Salzburg Titelsammler
Mit Red Bull Salzburg feierte der Deutsche 2022 und 2023 die Meisterschaft. In seinem ersten Jahr als Chefcoach sogar das Double. Davor war er bereits beim FC Liefering und in der Akademie engagiert. Zuletzt stellte er sich mit Al-Ahli den saudischen Superpokal in die Vitrine und wurde zudem AFC-Champions-League-Sieger. Beim Wüstenklub hat Jaissle, der zuletzt auch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht wurde, Stars wie Merih Demiral oder Roberto Firmino unter seinen Fittichen. Sein Abgang in Salzburg warf im Juli 2023 viele Fragen auf.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.