Ex-Bullen-Trainer bleibt in der Wüste

Jaissle bei Red Bull Salzburg Titelsammler

Mit Red Bull Salzburg feierte der Deutsche 2022 und 2023 die Meisterschaft. In seinem ersten Jahr als Chefcoach sogar das Double. Davor war er bereits beim FC Liefering und in der Akademie engagiert. Zuletzt stellte er sich mit Al-Ahli den saudischen Superpokal in die Vitrine und wurde zudem AFC-Champions-League-Sieger. Beim Wüstenklub hat Jaissle, der zuletzt auch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht wurde, Stars wie Merih Demiral oder Roberto Firmino unter seinen Fittichen. Sein Abgang in Salzburg warf im Juli 2023 viele Fragen auf.