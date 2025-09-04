Pircher, Tagger und Kraus im Wien-Viertelfinale

Beim mit 60.000 Dollar dotierten ITF-W75-Turnier in Wien steht ein ÖTV-Trio im Viertelfinale!
Die Amstetten-Finalistinnen Sinja Kraus und Lilli Tagger sowie die 15-jährige Anna Pircher schafften auf der Tennis-Anlage La Ville am Donnerstag den Sprung unter die letzten acht. Kraus fertigte die Schweizerin Leonie Kung 6:3, 6:4 ab, während die als Nummer 4 gesetzte Tschechin Barbora Palicova gegen Tagger beim Stand von 0:5 aufgab. Pircher schlug Ellie Schoppe (USA) 3:6, 6:4, 6:1.
„Hoffentlich geht‘s noch weiter!“
Dass auch die Tirolerin weiterkam, war eine Überraschung. Zwar gilt Pircher neben Tagger schon länger als größtes heimisches Frauen-Talent, doch der Dreisatz-Sieg nach 3:6-1:4-Rückstand über die 23-jährige Schoppe bescherte ihr den bisher größten Erfolg bei den Erwachsenen.
„Es war natürlich ein richtig gutes Erlebnis, bei meinem erst zweiten Heimturnier in Österreich schon im Viertelfinale zu stehen. Ich bin sehr froh, dass ich gewonnen habe. Hoffentlich geht‘s noch weiter“, sagte Pircher.
