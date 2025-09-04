Pircher, Tagger und Kraus im Wien-Viertelfinale

„Hoffentlich geht‘s noch weiter!“

Dass auch die Tirolerin weiterkam, war eine Überraschung. Zwar gilt Pircher neben Tagger schon länger als größtes heimisches Frauen-Talent, doch der Dreisatz-Sieg nach 3:6-1:4-Rückstand über die 23-jährige Schoppe bescherte ihr den bisher größten Erfolg bei den Erwachsenen.