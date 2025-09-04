Vorteilswelt
Umstritten gewesen

Tottenham-Chef erklärt nach 24 Jahren Rücktritt!

Fußball International
04.09.2025 20:45
Daniel Levy
Daniel Levy(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Der Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur bekommt eine neue Klub-Führung! Nach über 24 Jahren an der Spitze erklärte der geschäftsführende Vorsitzende Daniel Levy am Donnerstag überraschend seinen sofortigen Rücktritt.

Der 63-jährige Levy, der auch Anteilseigner des Klubs von ÖFB-Verteidiger Kevin Danso ist, war bei den Fans schon lange umstritten und geriet immer wieder wegen seiner Transferpolitik in die Kritik.

In der Europa League eroberten die Spurs zuletzt immerhin die erste Trophäe seit 2008. Auch wurde unter Levy ein neues Stadion gebaut. Sein bisheriger Job wird in Zukunft von zwei Personen übernommen.

Vinai Venkatesham ist neuer Chief Executive Officer (CEO), Peter Charrington ist neues Vorstandsmitglied und bekleidet ab sofort den neu geschaffenen Posten des Non-Executive Chairman.

Umstritten gewesen
Folgen Sie uns auf