Tottenham-Chef erklärt nach 24 Jahren Rücktritt!

Der Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur bekommt eine neue Klub-Führung! Nach über 24 Jahren an der Spitze erklärte der geschäftsführende Vorsitzende Daniel Levy am Donnerstag überraschend seinen sofortigen Rücktritt.
Der 63-jährige Levy, der auch Anteilseigner des Klubs von ÖFB-Verteidiger Kevin Danso ist, war bei den Fans schon lange umstritten und geriet immer wieder wegen seiner Transferpolitik in die Kritik.
In der Europa League eroberten die Spurs zuletzt immerhin die erste Trophäe seit 2008. Auch wurde unter Levy ein neues Stadion gebaut. Sein bisheriger Job wird in Zukunft von zwei Personen übernommen.
Vinai Venkatesham ist neuer Chief Executive Officer (CEO), Peter Charrington ist neues Vorstandsmitglied und bekleidet ab sofort den neu geschaffenen Posten des Non-Executive Chairman.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.