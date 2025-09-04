Süße Mangusten-Babys flitzen durchs Gehege!

Putzige Neuankömmlinge im Tiergarten Schönbrunn: Mitte Juli sind dort süße Zwergmangusten-Babys zur Welt gekommen – und jetzt trauen sich die Mini-Raubtiere erstmals aus ihrem Bau. Kaum größer als eine Männerfaust flitzen sie neugierig durch das Gehege – aber stets unter den wachsamen Augen ihrer Familie.
Denn: Bei Gefahr greifen Mama, Papa und sogar die älteren Geschwister sofort ein. Wenn ein Jungtier nicht schnell genug in Sicherheit kommt, tragen die Erwachsenen den kleinen Ausreißer kurzerhand im Maul zurück. . „Zwergmangusten haben ein spannendes Sozialsystem. Sie leben gesellig in kleinen Gruppen. Nachwuchs bekommt in der Regel nur das ranghöchste Weibchen. Bei der Aufzucht helfen jedoch alle mit“, so Kuratorin Dr. Eveline Dungl.
Jungtiere sind kleine Feinschmecker
Die Winzlinge probieren schon fleißig alles vom Speiseplan: Rinderfaschiertes, Eier, Obst, Gemüse – und mit Vorliebe Insekten. „Hier merkt man, dass sie kleine Raubtiere sind, denn den Heimchen jagen sie schon begeistert hinterher“, berichtet Tierpflegerin Anja Kienast-Doppler. Dennoch bringen Zwergmangusten gerade einmal 300 Gramm auf die Waage – selbst ausgewachsen.
Damit keine Langeweile aufkommt, versteckt das Tierpfleger-Team das Futter in Bambusrohren oder Schachteln – ganz so, wie die Mangusten in freier Wildbahn ihre Nahrung suchen würden.
Nachwuchs auch bei Decken-Tokos
Und nicht nur die kleinen Räuber sorgen für Babyfreuden im Ostafrikahaus: Auch die gefiederten Nachbarn, die exotischen Decken-Tokos mit ihrem riesigen Schnabel, haben Nachwuchs bekommen.
