Süße Mangusten-Babys flitzen durchs Gehege!

Denn: Bei Gefahr greifen Mama, Papa und sogar die älteren Geschwister sofort ein. Wenn ein Jungtier nicht schnell genug in Sicherheit kommt, tragen die Erwachsenen den kleinen Ausreißer kurzerhand im Maul zurück. . „Zwergmangusten haben ein spannendes Sozialsystem. Sie leben gesellig in kleinen Gruppen. Nachwuchs bekommt in der Regel nur das ranghöchste Weibchen. Bei der Aufzucht helfen jedoch alle mit“, so Kuratorin Dr. Eveline Dungl.