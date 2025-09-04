Rust: FPÖ stellt sich auf die Seite der Anrainer

Höchst unangenehme Post haben Anrainer der idyllischen Siedlungsgasse in Rust zuletzt erhalten. Wie berichtet, wurde die Gasse nach der Kanalsanierung neu gestaltet. Was niemand von den dortigen Bewohnern ahnte, war, dass sie einen Teil der dadurch entstehenden Kosten mittragen müssen. Das wurde ihnen offenbar erst bewusst, als die ersten Briefe ins Haus flatterten. Die Rede ist von 1500 bis 4000 Euro an Kosten für die jeweiligen Hausbesitzer – wobei der Bürgermeister diese Summen zuletzt aber relativierte und nur von mehreren hundert Euro sprach. Er betonte auch, dass die Kostenbeteiligung rechtlich durch eine im Gemeinderat beschlossene Verordnung gedeckt sei.