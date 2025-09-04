Grabher gewinnt verrückte Partie dank Kraftakt

Grabher wehrt bei 2:5 vier Satzbälle ab

Doch diesmal verlief das Match ganz anders. Würth breakte die Dornbirnerin früh zum 3:1 und fang beim Stand von 4:1 zwei weitere Chancen vor, Grabher erneut den Aufschlag abzunehmen. Das konnte diese aber noch verhindern. Besondere Nervenstärke bewies die Vorarlbergerin dann beim Stand von 2:5 aus ihrer Sicht, als sie gleich vier (!) Satzbälle der Kroatin entschärfte. Ein Wendepunkt! Grabher machte gleich sechs Games in Serie, gewann Satz eins nach 52 Minuten noch mit 7:5 und startete mit einem Break in Durchgang zwei.