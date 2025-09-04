Himmlisch! Papst Leo wird für Österreich zum Biker

Für ein ungewöhnliches Bild sorgte am Mittwoch der Papst im Vatikan. Er bestieg dort ein BMW-Motorrad und signierte dessen Tank. Nicht als Show, sondern für den guten Zweck. Die Maschine wird zwar bei Sotheby’s in München versteigert, doch organisiert wird das Ganze von Missio Austria, den Päpstlichen Missionswerken mit Sitz in Wien.

Fotos: Leo XIV. signierte ein Bike, das für den guten Zweck versteigert wird