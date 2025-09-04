Ungewöhnliches Bild
Himmlisch! Papst Leo wird für Österreich zum Biker
Himmlische Aktion von Papst Leo XIV. im Vatikan! Der Pontifex signierte ein BMW-Motorrad, das nun für den guten Zweck versteigert wird. Initiiert wurde die Aktion von Missio Austria, den Päpstlichen Missionswerken. Der Oberhirte nahm auf dem Bike sogar kurz Platz ...
Für ein ungewöhnliches Bild sorgte am Mittwoch der Papst im Vatikan. Er bestieg dort ein BMW-Motorrad und signierte dessen Tank. Nicht als Show, sondern für den guten Zweck. Die Maschine wird zwar bei Sotheby’s in München versteigert, doch organisiert wird das Ganze von Missio Austria, den Päpstlichen Missionswerken mit Sitz in Wien.
Fotos: Leo XIV. signierte ein Bike, das für den guten Zweck versteigert wird
Der gesamte Erlös soll einem Schulprojekt in Madagaskar zugutekommen – für Kinder, die dort in gefährlichen Glimmerminen arbeiten müssen. Mit dem Verkauf des Bikes soll der Bau einer Schule unterstützt werden. Ein Ort der Hoffnung, mitten in einem Land, das für viele Kinder nur Arbeit, Staub und Elend kennt.
Päpstliche PS sammelten schon oft für gute Zwecke
Ähnliche Charity-Aktionen gab es schon zuvor: So hatte Papst Franziskus 2014 eine Harley-Davidson samt Lederjacke signiert, die bei einer Auktion zusammen fast 300.000 Euro für Obdachlosenprojekte in Rom einbrachten. Und auch ein Lamborghini Huracán wechselte 2018 mit päpstlicher Signatur den Besitzer – Erlös: rund 715.000 Euro für Hilfsprojekte im Irak und in Afrika.
