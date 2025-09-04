Jugendliche „Pedo-Hunter“ lockten in Dating-Falle

Die vier Angeklagten gaben sich im Netz als 13-jährige Mädchen aus. Bei so eingefädelten Treffen raubten die Teenager in der Donaustadt ein Opfer nach dem anderen aus. Der Staatsanwalt ortet „enorme kriminelle Energie“.
„Sie haben Social-Media-Profile erstellt und sich darin als 13-jährige Mädchen ausgegeben. Als diese kontaktierten sie Leute in der Umgebung und schlugen ihnen ein Treffen vor. Einige sind darauf angesprungen und hingefahren“, führt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer aus. Dort angekommen wartete aber nicht die erhoffte Verabredung mit „Aylin“ oder „Leyla“, sondern brutale Räuber.
Angeklagt sind im Landl vier Burschen aus Wien – österreichische, serbische und rumänische Staatsbürger, der Jüngste ist gerade 15 Jahre alt geworden. Vorgeworfen wird ihnen die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, schwerer Raub in zahlreichen Angriffen, Erpressung, teils Nötigung und schwere Körperverletzung.
„Du wolltest dich mit einer 13-Jährigen treffen“
Sie agierten als sogenannte „Pedo-Hunters“, die mutmaßliche Pädosexuelle anlocken und misshandeln oder – wie in diesem Fall – ausrauben. „Es ist gegen das Strafgesetzbuch, was du hier tust, du wolltest dich mit einer 13-Jährigen treffen“, hätten die Täter gesagt, auch um ihre Opfer einzuschüchtern und diese dazu zu bewegen, keine Anzeige zu erstatten.
Das ist enorme kriminelle Energie in einer Häufigkeit und Intensität, wie sie sogar in diesem Haus selten ist.
Der Staatsanwalt über die Anklage
Im Prozess geht es um 18 angeklagte Taten zwischen 10. April und 11. Mai 2025. „Das ist enorme kriminelle Energie in einer Häufigkeit und Intensität, wie sie sogar in diesem Haus selten ist“, erörtert der Staatsanwalt. Die Täter lockten ihre Opfer zu verschiedenen Orten im 22. Bezirk, erniedrigten sie, nahmen ihnen Geld und Wertgegenstände ab, schlugen auf sie ein.
Opfer musste wie ein Hund bellen
Dem nicht genug, forderten sie die Männer auch auf, ihnen ihre Bankdaten zu zeigen und Echtzeitüberweisungen vorzunehmen. „Es ist uns ums Geld gegangen“, sagt der Mandant von Anwalt Christian Werner. Er ist reumütig geständig, es bleibt ihm auch nicht viel anderes übrig, zumal es Videos von den Taten gibt, was selbst der Verteidiger als „Höhepunkt der Dummheit“ bezeichnet. Darunter eines, in dem ein Opfer aufgefordert wird, wie ein Hund zu bellen.
Mehrere der in die Falle gelockten Männer sprachen bei ihrer Polizeibefragung von einem Messer, mit dem sie von den Tätern „mit dem Abstechen“ bedroht worden sind. Dies wird von den angeklagten Jugendlichen bestritten: „Es gab kein Messer.“
Vertagt auf Mitte September, um die Opfer zu befragen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.