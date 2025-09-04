Kinder angefahren: Alkolenker muss ins Gefängnis

„Ich habe keine Kinder gesehen, ehrlich“

Am Mittwoch stand der 33-Jährige sehr kleinlaut in Leoben vor Richterin Tanja Gutnik. „Ich fühle mich schuldig“, sagt er mit einem tiefen Seufzer. „Aber ich habe keine Kinder gesehen. Ich habe nur einen Rumpler gehört, dachte, es wäre vielleicht der Bordstein. Ich bin nach einigen Metern auch stehen geblieben und habe zurückgeschaut. Da war nichts.“ – „Aber da lagen drei Kinder?“, wirft die Richterin ein. „Ich habe das nicht mitgekriegt, ehrlich nicht.“