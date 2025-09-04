Vorteilswelt
„Ganze Familie dabei“

Argentinien feiert Lionel Messis Abschied

Fußball International
04.09.2025 08:20
2022 bescherte Lionel Messi Argentinien endlich den ersehnten dritten WM-Titel.
2022 bescherte Lionel Messi Argentinien endlich den ersehnten dritten WM-Titel.(Bild: AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)

Lionel Messi absolviert in der Nacht auf Freitag sein letztes Pflichtspiel für die argentinische Nationalelf auf heimischem Boden. „Meine ganze Familie wird dabei sein“, versichert er. 

0 Kommentare

Die Tränen werden fließen, der Lärmpegel im „El Monumental“ von Buenos Aires eine gewaltige Höhe erreichen. Das WM-Qualifikationsspiel gegen Venezuela in der Nacht auf Freitag wird kein Fußballmatch wie jedes andere, denn Argentinien verabschiedet eine Legende.

Zum letzten Mal wird Lionel Messi ein Pflichtspiel für die „Albiceleste“ in seinem Heimatland absolvieren. Das hatte der 38-Jährige kürzlich bekräftigt. „Das wird ein sehr spezielles Match für mich“, erklärt der Superstar, der mit 193 Einsätzen und 112 Treffern Rekordspieler und Rekordschütze Argentiniens ist und der entscheidende Faktor für den dritten WM-Titel 2022 war.

Karriereende im Nationalteam nach der WM
Zwar gäbe es die Möglichkeit, dass die Südamerikaner im Frühjahr noch ein Testspiel daheim absolvieren, meist tragen sie solche Partien allerdings aufgrund ihrer Legionäre in Europa aus. Nach der WM 2026 wiederum, für die Argentinien fix qualifiziert ist, will Messi seine Karriere im Nationalteam beenden. Darum fiebert auch er dem Match gegen Venezuela schon lange entgegen.

„Meine ganze Familie wird dabei sein“, versichert er. „Meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, meine Brüder, Schwester und auch die ganze Familie meiner Frau. Wir werden dieses Heimspiel behandeln, als wäre es fix mein letztes.“ Und auch die Fans werden sich sicher etwas zum Abschied ihrer Ikone einfallen lassen.

Messis Familie ist dabei
Messis Familie ist dabei(Bild: GEPA)

„Wollen Party ruinieren“
Venezuela freilich will nicht einfach mitfeiern. „Wir sind hier, um das Abschiedsfest für Messi zu ruinieren“, meint Teamchef Fernando Batista, bei dem es sich ausgerechnet um einen Argentinier handelt. Doch für Venezuela geht es eben noch um das WM-Ticket. Das umso mehr gefeiert würde, wäre es doch das erste in der Geschichte.

