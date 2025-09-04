Argentinien feiert Lionel Messis Abschied

„Wollen Party ruinieren“

Venezuela freilich will nicht einfach mitfeiern. „Wir sind hier, um das Abschiedsfest für Messi zu ruinieren“, meint Teamchef Fernando Batista, bei dem es sich ausgerechnet um einen Argentinier handelt. Doch für Venezuela geht es eben noch um das WM-Ticket. Das umso mehr gefeiert würde, wäre es doch das erste in der Geschichte.