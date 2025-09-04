KAC-Crack: „Kennen ihn nur von der Playstation!“

Mursak kennt die Schweden

In eine ähnliche Kerbe schlägt Routinier Jan Mursak, der selbst vier Jahre in Schweden gespielt hat: „Das Spiel wird noch schneller als gegen Prag und Berlin – mal sehen, wie wir da bestehen können. Vielleicht unterschätzen sie uns ja“, so der Slowene, der Bäckström in der NHL selbst schon gefordert hat: „Er ist nicht mehr der Allerjüngste, wird uns nicht alleine schwindlig spielen – aber im Powerplay ist er sicher brandgefährlich.“