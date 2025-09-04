Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bei allem Respekt“

Enthüllt: 95-Mio.-Mann gab Bayern einen Korb

Fußball International
04.09.2025 06:44
Antony zog das Interesse der Bayern auf sich, wechselte aber fix zu Betis Sevilla.
Antony zog das Interesse der Bayern auf sich, wechselte aber fix zu Betis Sevilla.(Bild: AFP/APA/CRISTINA QUICLER)

Der FC Bayern war im Transfer-Endspurt an Antony interessiert, wie der Brasilianer nun selbst bestätigte. Am Ende entschied sich der 25-Jährige jedoch für Betis Sevilla und gab den Münchnern einen Korb.

0 Kommentare

„Ja, ich habe kurz vor Ende der Transfer-Phase mit den Leuten von Bayern gesprochen. Ich weiß nicht, ob es sieben Millionen waren, aber ich sagte, ich habe das Wort von Betis und dass die Sache zu 95 Prozent unter Dach und Fach sei“, erklärte Antony beim Radiosender „El Partidazo de Cope“.

„Ich sagte ihnen, dass ich weiter zu meinem Wort stehen würde, aus Respekt und Zuneigung gegenüber Betis und weil ich wusste, dass ich dort sehr glücklich sein würde. Ich fühle mich mit dieser Entscheidung sehr entspannt – bei allem Respekt vor Bayern München, einem der größten Klubs der Welt.“

Gleichzeitig enthüllte er: „Mehr als fünf Teams haben mich angerufen.“ Seine Entscheidung pro Betis sei aber eindeutig gewesen: „Was passiert ist, wird mein Leben prägen. Es war sehr emotional und ich habe so etwas noch nie erlebt.“

Harte Verhandlungen, schwere Zeit
Die Gespräche zwischen Betis und Manchester United zogen sich über Wochen. „Meine Familie ist sehr glücklich, es ist sehr schwer, von ihnen getrennt zu sein, und es war sehr hart, über 40 Tage allein im Hotel zu sein. Meine Frau wartete die ganze Zeit in Sevilla, also sagte ich ihr, meine erste Wahl sei Betis“, schilderte der 16-fache Nationalspieler.

Die Andalusier zahlten rund 22 Millionen Euro plus drei Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Antony unterschrieb bis 2030.

Teures Minusgeschäft für United
Für Manchester United ist der Deal bitter: 2022 hatten die Engländer rund 95 Millionen Euro an Ajax überwiesen – nun machten sie etwa 70 Millionen Euro Verlust.

Die Bayern gingen im Schlussspurt ebenfalls leer aus, holten am Ende Nicolas Jackson. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Manchester UnitedFC Bayern München
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.914 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
168.427 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
147.405 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
1683 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1290 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1245 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Fußball International
Bayern-Boss reagiert
Eberl vor dem Aus? „Sau durchs Dorf getrieben“
„Bei allem Respekt“
Enthüllt: 95-Mio.-Mann gab Bayern einen Korb
Krone Plus Logo
Canadi über Zypern
„Das Nationalteam interessiert hier keinen Fan“
WM-Quali im Ticker
Bulgarien gegen Spanien ab 20.45 Uhr LIVE
WM-Quali im Ticker
Slowakei gegen Deutschland ab 20.45 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf