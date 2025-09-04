Enthüllt: 95-Mio.-Mann gab Bayern einen Korb

Harte Verhandlungen, schwere Zeit

Die Gespräche zwischen Betis und Manchester United zogen sich über Wochen. „Meine Familie ist sehr glücklich, es ist sehr schwer, von ihnen getrennt zu sein, und es war sehr hart, über 40 Tage allein im Hotel zu sein. Meine Frau wartete die ganze Zeit in Sevilla, also sagte ich ihr, meine erste Wahl sei Betis“, schilderte der 16-fache Nationalspieler.