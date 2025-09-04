900 Euro mehr zahlen: Aufstand in der Gemeinde

Bürgermeister versteht Vorwürfe nicht

Der Bürgermeister entgegnet, dass Gars Konsolidierungsgemeinde sei – man führe laufend Gespräche, wie man die Finanzen wieder ins Lot bringen könne. Weil die anderen Fraktionen hier auch mit dabei wären, versteht er den Vorwurf nicht. Man habe zwar nicht in den Ausschüssen, sehr wohl aber im Gemeindevorstand über die Erhöhungen gesprochen, meint Falk weiter.