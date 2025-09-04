Tiroler genervt: Keine Reservierung möglich

Am 10. Oktober erwartet die ÖBB einen starken Reisetag und empfiehlt ihren Kunden eine Sitzplatzreservierung. Zum Ärger eines Tirolers ist dies für den ausgewählten Zug seit mehreren Wochen aber nicht möglich.
Eigentlich freut sich ein Tiroler bereits seit Mai auf einen netten Ausflug mit sechs Freunden in die oberösterreichische Landeshauptstadt. „Ich habe für uns Zugtickets besorgt und wollte eine Sitzplatzreservierung dazu buchen – speziell, weil wir einen sehbehinderten Kollegen dabei haben“, erzählt der Mann der „Krone“.
Am Innsbrucker Hauptbahnhof erhielt ich lediglich den Tipp, dass ich jeden Tag in den Computer schauen soll, ob es geht.
Der verärgerte Tiroler
Weiterhin keine Reservierung möglich
Doch auch rund einen Monat vor dem geplanten Trip am 10. Oktober steht die Gruppe nach wie vor ohne Reservierung da. Ausgerechnet dieser Tag sei laut ÖBB aber ein starker Reisetag, an dem die Mitfahrt nur mit Reservierung gesichert sei. „Am Hauptbahnhof erhielt ich lediglich den Tipp, dass ich jeden Tag in den PC schauen soll, ob es geht“, ärgert sich der Tiroler. Nach wie vor sei nämlich die Zugzusammenstellung, für den von der Gruppe auserkorenen Railjet nicht erfolgt.
Wegen Arlbergsperre derzeit einiges unklar
„Der Grund liegt in der Arlbergsperre von 6. Oktober bis 3. November“, erklärt ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair und bittet noch um etwas Geduld, „Fahrzeugeinsatz, Fahrpläne und Wagenmaterial sind noch nicht ganz fix“. Kleiner Trost für die Gruppe aus Tirol: Eine Sitzplatzreservierung ist derzeit für niemanden möglich.
Kommentare
