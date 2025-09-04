Tiroler genervt: Keine Reservierung möglich

Weiterhin keine Reservierung möglich

Doch auch rund einen Monat vor dem geplanten Trip am 10. Oktober steht die Gruppe nach wie vor ohne Reservierung da. Ausgerechnet dieser Tag sei laut ÖBB aber ein starker Reisetag, an dem die Mitfahrt nur mit Reservierung gesichert sei. „Am Hauptbahnhof erhielt ich lediglich den Tipp, dass ich jeden Tag in den PC schauen soll, ob es geht“, ärgert sich der Tiroler. Nach wie vor sei nämlich die Zugzusammenstellung, für den von der Gruppe auserkorenen Railjet nicht erfolgt.