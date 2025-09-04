Sinner zieht im Eiltempo ins Halbfinale ein

Der topgesetzte Sinner hatte gegen Musetti keine Mühe, der Australian-Open-Champion baute seine Hartplatz-Siegesserie auf 26 Spiele aus. „Es bedeutet mir viel. Es war eine großartige, solide Leistung“, sagte Sinner kurz vor Mitternacht in Flushing Meadows. Davor hatte der 24-Jährige den als Nummer zehn gesetzten Musetti in zwei Stunden souverän abgefertigt. Nach den Titeln bei den Australian Open und in Wimbledon sowie dem dramatisch verpassten Triumph bei den French Open fehlt Sinner nur noch ein Sieg zum erneuten Erreichen des Endspiels bei den US Open. Sinner könnte als Erster seit dem Schweizer Roger Federer und dessen Siegesserie zwischen 2004 und 2008 seinen Titel in New York erfolgreich verteidigen.