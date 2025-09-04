Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bayern-Boss reagiert

Eberl vor dem Aus? „Sau durchs Dorf getrieben“

Fußball International
04.09.2025 07:02
Max Eberl (mi.) steht beim FC Bayern in der Kritik.
Max Eberl (mi.) steht beim FC Bayern in der Kritik.(Bild: AFP/APA/ALEXANDRA BEIER)

Steht Max Eberl als Sportvorstand der Bayern vor dem Aus? Jetzt reagierte CEO Jan-Christian Dreesen auf die Gerüchte.

0 Kommentare

Auf der Generalversammlung der DFL nutzte Dreesen die Bühne, um den Gerüchten über einen möglichen Rücktritt von Sportvorstand Max Eberl entschieden entgegenzutreten. „Es wird wahnsinnig viel geschrieben und jeden Tag wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Am besten nimmt man das zur Kenntnis oder – noch besser – ignoriert es einfach“, erklärte Dreesen bei Sky.

Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen
Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen(Bild: APA/AFP/Christof STACHE)

Nach dem Ende der Wechselperiode wurde spekuliert, dass Max Eberl nach dem turbulenten Transfersommer sein Amt niederlegen könnte. „Ich glaube, dass in der heutigen Zeit einen Tag später schon wieder eine andere Schlagzeile die Headlines füllt und von daher macht es manchmal wirklich Sinn, so einen Nonsens zu ignorieren“, sagte Dreesen.

Lesen Sie auch:
Max Eberl
Deutsche berichten:
Bosse-Beben bei Bayern! Schmeißt Eberl selbst hin?
02.09.2025
Eberl als „ärmste Sau“
Fiasko droht! Das sind Bayerns letzte Optionen
01.09.2025

Dreesen hatte seinen Vertrag im vergangenen Jahr bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Finanzvorstand Michael Diederich scheidet hingegen Ende September aus dem Gremium aus. Einen Nachfolger hat der FC Bayern München bisher noch nicht präsentiert. Eberls Vertrag ist wie der von Dreesen bis 2027 datiert.

Max Eberl
Max Eberl(Bild: AFP/LUKAS BARTH-TUTTAS)

Wiederholt gab es Spekulationen über die Zukunft der sportlichen Führung des Rekordmeisters, insbesondere über die von Max Eberl. Der 51-Jährige steht unter Druck, da er einerseits die Gehaltskosten beim FC Bayern durch den Abgang hochbezahlter Stars senken soll. Andererseits glückten angestrebte Verpflichtungen wie die von Florian Wirtz (FC Liverpool) oder Nick Woltemade (Newcastle United) derweil nicht. Kurz vor Ablauf der Wechselfrist verpflichtete der FC Bayern schließlich den Stürmer Nicolas Jackson vom FC Chelsea.

„..., die man erstmal verstehen muss“
Das Transfergeschäft sei sicher komplizierter geworden, sagte Dreesen. „Wir erleben Summen, die wir uns sicherlich auch vor noch kurzer Zeit nicht hätten vorstellen können. Allen voran die Engländer, die dieses Jahr Dinge gemacht haben, die man erstmal auch verstehen muss.“

Dreesen weiter: „Wir alle beim FC Bayern – und das betrifft nicht nur Max Eberl – stehen für diese Mannschaft, für dieses Transferfenster, wir tragen diese Verantwortung mit. Insofern ist es nicht fair und nicht richtig, das Gute oder das Schlechte einer einzelnen Person zuzuschreiben. Wir sind ein Team und das werden wir in dieser Saison beweisen.“

Nach einem kurzen Urlaub wird Eberl bald wieder ins Tagesgeschäft einsteigen. Ganz oben auf der Agenda steht die Vertragsverlängerung mit Abwehrchef Dayot Upamecano.

Trotz aller Gerüchte will der Rekordmeister in seiner Führungsriege geschlossen auftreten und das auch nach außen demonstrieren.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
183.914 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
168.427 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
147.405 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
1683 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1290 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1245 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Fußball International
Bayern-Boss reagiert
Eberl vor dem Aus? „Sau durchs Dorf getrieben“
„Bei allem Respekt“
Enthüllt: 95-Mio.-Mann gab Bayern einen Korb
Krone Plus Logo
Canadi über Zypern
„Das Nationalteam interessiert hier keinen Fan“
WM-Quali im Ticker
Bulgarien gegen Spanien ab 20.45 Uhr LIVE
WM-Quali im Ticker
Slowakei gegen Deutschland ab 20.45 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf