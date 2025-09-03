Vorteilswelt
Tragödie in Badeort

Grado: Vierjähriges Mädchen trieb leblos im Meer

Ausland
03.09.2025 12:07
Die Tragödie spielte sich am Strand bei einem beliebten Campingplatz in Grado ab (Symbolbild).
Die Tragödie spielte sich am Strand bei einem beliebten Campingplatz in Grado ab (Symbolbild).(Bild: Wassermann Kerstin)

Tragischer Unfall an der Adriaküste: Ein vierjähriges Mädchen kam am Dienstag beim Baden im italienischen Grado ums Leben. Das Kind wurde leblos im Meer treibend entdeckt, Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos.

0 Kommentare

Badegäste entdeckten am Dienstagabend einem Bericht der Zeitung „Il Goriziano“ zufolge das Mädchen vor dem Strand eines in Grado beliebten Campingplatzes im Meer. Demnach wurde es anschließend aus dem Wasser geholt. Versuche der Rettungskräfte, das Mädchen wiederzubeleben, scheiterten jedoch. 

Opfer dürfte Mädchen aus Deutschland sein
Das Kind soll aus Deutschland stammen, wie lokale Medien meldeten. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, es handle sich um ein deutschsprachiges Mädchen. Die Carabinieri äußerten sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Die genauen Umstände des Vorfalls waren noch unklar. Die lokalen Behörden begannen am Abend mit Untersuchungen.

