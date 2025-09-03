Ist Wiener Öffi-Preishammer nur Vorbote für NÖ?

Genossen zeigen sich handzahm

„Wo die SPÖ regiert, dort gehen die Preise nach oben“, wettert Georg Ecker, der Verkehrssprecher Grünen in NÖ, gegen den Wiener Preishammer, der jene trifft, die „klimafreundlich nach Wien pendeln“. Und seine pinke Amtskollegin Edith Kollermann fordert eine „soziale Absicherung für Härtefälle bei den Mobilitätskosten“. Nicht weh tun wollen offenbar die Sozialdemokraten ihren Genossen in Wien: Um zu wissen, dass die Kommunen massiven Spardruck haben, brauche es nicht den Blick nach Wien, verlautet auf „Krone“-Anfrage aus der roten Parteizentrale.