Wiens Preishammer trifft Pendler mit voller Härte

Klimaticket und Garagenstellplatz

Das Klimaticket „Region“ für das Burgenland und Niederösterreich kommt auf 533 €. „Beide Tickets wurden heuer inflationsbedingt um 38 Euro erhöht, also deutlich geringer als die Wiener Jahreskarte“, wird angemerkt. Hilfreiche Aktion für Autofahrer: Diese Wien-Pendler mit Hauptwohnsitz im Burgenland können einen WIPARK-Garagenstellplatz an einem von 17 Standorten in Wien und einem Standort in Niederösterreich mit direkter Anbindung zur U-Bahn oder Schnellbahn um günstige 90,55 Euro pro Monat erwerben.