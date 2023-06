Russland: Glaube nicht mit Pazifismus vereinbar

Verstoß gegen das fünfte Gebot

Der Priester konterte, dass man das fünfte Gebot („Du sollt nicht töten“) nicht einfach brechen könne. So argumentiert auch das ukrainische Landeskonzil in Bezug auf die russische Invasion. „Für mich ist das ungefähr so, als würde ich in unsere Kirche gehen, einen Knüppel nehmen, jemandem damit auf den Kopf schlagen, ein Messer nehmen und denjenigen, der in der Kirche steht und betet, erstechen. Nur, weil mir etwas an ihm nicht gefällt“, versuchte Burdin das Wesen des heutigen russischen Staates kurz auf den Punkt zu bringen.