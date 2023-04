Moskauer Patriarch ernennt nun Oberkriegspfarrer

Das Nachrichtenportal „The Insider“ gibt an, dass es nicht der erste Krieg ist, an dem der Geistliche „persönlich teilnimmt“. So war er während des Krieges im Jahr 2008 nach Südossetien gereist und hatte in Tschetschenien gekämpft. Insgesamt soll er seit dem Jahr 2006 mehr als 20 „Dienstreisen“ in Kriegszonen absolviert und in deren Rahmen mehr als 900 Angehörige der Streitkräfte gesegnet haben.