Verschiedenste Instrumente erklingen bald wieder

Einer dieser Standorte ist in St. Georgen im Lavanttal, wo Heidrun Spörk seit Jahren Klavier unterrichtet. Kärntens Musikschulen zählen übrigens 140.000 Schüler. Darunter sind nicht nur viele Kinder, sondern auch Erwachsene. „Ich habe heuer auch eine Dame, die bei mir anfängt Klavier zu spielen“, freut sich Heidrun schon. „Musik habe ich schon immer geliebt. Voriges Jahr legte ich mir dann ein Piano zu“, erzählt die 65-jährige Christine. Mit einer Handyapp versuchte sie sich das Klavierspielen dann selbst beizubringen „doch leider hat das nicht so gut funktioniert.“