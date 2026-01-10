Huntington-Whiteley heizt uns bei Minusgraden ein!

Eis-Bombe von Rosie! Ex-Victoria’s-Secret-Model Rosie Huntington-Whiteley (37) lässt die Temperaturen steigen – im Bikini mitten im Schnee.
Nach einem entspannten Familienurlaub mit Action-Star Jason Statham und den gemeinsamen Kindern meldet sich das britische Supermodel, dem offenbar nie zu kalt für einen Bikini ist, zurück. Inmitten einer weißen Berglandschaft, bei Minusgraden – und fast nackt.
Kolleginnen entflammt
Zu dem heißen Foto schreibt sie frech: „Baby, draußen ist es kalt.“ Unter den Kommentaren: Flammen-Emojis von Model-Kolleginnen Izabel Goulart und Candice Swanepoel.
Der Look: ein knapper weißer Strickbikini mit Triangel-Top und Mini-Höschen, dazu eine kurze cremefarbene Kunstpelzjacke, Hut und auffällige Moon-Boots. Styling von Alo, einer Marke, mit der Rosie seit Jahren zusammenarbeitet.
Rosie beweist einmal mehr: Egal bei welcher Temperatur – sie weiß genau, wie man für Aufsehen sorgt.
