Eis-Bombe von Rosie!

Huntington-Whiteley heizt uns bei Minusgraden ein!

Society International
10.01.2026 17:00
„Baby, draußen ist es kalt“ – Rosie Huntington-Whiteley trotzt im Bikini der eisigen Kälte.
„Baby, draußen ist es kalt“ – Rosie Huntington-Whiteley trotzt im Bikini der eisigen Kälte.(Bild: www.instagram.com/rosiehwkmmk)

Eis-Bombe von Rosie! Ex-Victoria’s-Secret-Model Rosie Huntington-Whiteley (37) lässt die Temperaturen steigen – im Bikini mitten im Schnee.

Nach einem entspannten Familienurlaub mit Action-Star Jason Statham und den gemeinsamen Kindern meldet sich das britische Supermodel, dem offenbar nie zu kalt für einen Bikini ist, zurück. Inmitten einer weißen Berglandschaft, bei Minusgraden – und fast nackt.

Kolleginnen entflammt
Zu dem heißen Foto schreibt sie frech: „Baby, draußen ist es kalt.“ Unter den Kommentaren: Flammen-Emojis von Model-Kolleginnen Izabel Goulart und Candice Swanepoel.

Der Look: ein knapper weißer Strickbikini mit Triangel-Top und Mini-Höschen, dazu eine kurze cremefarbene Kunstpelzjacke, Hut und auffällige Moon-Boots. Styling von Alo, einer Marke, mit der Rosie seit Jahren zusammenarbeitet.

Rosie beweist einmal mehr: Egal bei welcher Temperatur – sie weiß genau, wie man für Aufsehen sorgt.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Ähnliche Themen
Jason StathamRosie Huntington-Whiteley
Schnee
Loading
Folgen Sie uns auf