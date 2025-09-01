Baby statt Party
USA: Frau bringt auf Festival ein Kind zur Welt
Auf dem Burning Man Festival in der Wüste Nevadas sind schon einige kuriose Dinge passiert. Das hat jedoch noch niemand der Besucher bisher erlebt: Eine Frau brachte in ihrem Camper plötzlich ein Kind zur Welt – und wusste nicht einmal, dass sie schwanger war.
Kayla Thompson ist auf dem Festival in Nevada am Mittwochmorgen mit Krämpfen aufgewacht. Die Frau war verwirrt und fragte sich, wo die Schmerzen herkamen. Sie hatte Sorge, sie könnte eine Blinddarmentzündung haben.
Fremde wurden zur Geburt gerufen
Innerhalb weniger Minuten brachte die Frau in ihrem Wohnwagen ein Baby zur Welt, schreibt die „New York Times“. Nachdem das Kind auf der Welt war, rief ihr Mann um Hilfe. „Ich habe geschrien, dass irgendjemand kommen und uns helfen soll.“ Innerhalb von Minuten waren eine Krankenschwester der Neugeborenen-Intensivstation, ein Gynäkologe, ein Kinderarzt und andere Teilnehmer im Camper.
Frau wusste nichts von der Schwangerschaft
Thompson hatte keine Symptome, die darauf hindeuten könnten, dass sie schwanger war. Das Neugeborene wog gerade einmal 1,6 Kilogramm. Nach der überraschenden Geburt stand also fest: Mutter und Kind müssen ins Krankenhaus. Das Baby wurde mit dem Hubschrauber ins nächstgelegene Spital gebracht, die Eltern mussten mit dem Auto fahren, da im Helikopter nicht genug Platz war.
Sandsturm traf das Festival
Die Fahrt ins Krankenhaus war gar nicht so einfach: Auch weil erst am Montag ein heftiger Sandsturm über das Festival gefegt und Teile des Geländes zerstört hatte. Mit dem Wagen brauchten die Beiden also anderthalb Stunden, um das Party-Gelände zu verlassen und dann noch einmal zwei Stunden bis ins Spital in Reno. Die Kleine wurde währenddessen im Krankenhaus versorgt und war wohlauf und gesund.
Eltern starteten Spendenaufruf
Kasey Thompsons Schwester Lacey Paxman startete eine GoFundMe-Spendenkampagne, um medizinische Kosten, Unterkunft und Reise zu finanzieren, solange sie bei ihrer Tochter bleiben und hoffentlich nach Salt Lake City zurückkehren können. „Ihre Welt wurde komplett auf den Kopf gestellt“, sagte Paxman. Da es ihr erstes Kind sei, haben die Thompsons nichts vorbereitet oder angespart. Auch die Krankenhauskosten seien eine finanzielle Belastung für das Paar, so die Schwester der frisch gebackenen Mutter.
