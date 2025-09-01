USA: Frau bringt auf Festival ein Kind zur Welt

Sandsturm traf das Festival

Die Fahrt ins Krankenhaus war gar nicht so einfach: Auch weil erst am Montag ein heftiger Sandsturm über das Festival gefegt und Teile des Geländes zerstört hatte. Mit dem Wagen brauchten die Beiden also anderthalb Stunden, um das Party-Gelände zu verlassen und dann noch einmal zwei Stunden bis ins Spital in Reno. Die Kleine wurde währenddessen im Krankenhaus versorgt und war wohlauf und gesund.