Österreicher in Nevada: „Machen das Beste daraus“

Knöcheltief stand der Schlamm auf dem Gelände des Festivals „Burning Man“, in einer der wasserärmsten Gegenden Nevadas. Mittendrin auch Christian Eckhardt, seine Frau Irene Humer und David Fischer. Die drei Österreicher unterrichten an Universitäten in Kalifornien und Massachusetts. Auf das neuntägige Festival im Nirgendwo der Black Rock Desert bereitete sich das Trio bestens vor. „Wir betreiben da seit 2019 ein Camp samt Après-Ski-Hütte“, erzählt Eckhardt der „Krone“ via Internet, das er ausgerechnet von einem russisch-ukrainischen Camp geliehen bekam.