Lustige Tiergeschichten mit viel Töröö und Kakadu

Halli Hallo, liebe Lesefüchse! Freut ihr euch schon auf die Schule? Nächste Woche ist es so weit, doch bevor wir wieder in Schulbücher eintauchen, hat Leseonkel Christian zwei lustige und spannende Geschichten für euch parat. Eines kann ich euch verraten: Dieses Monat wird es tierisch unterhaltsam!
Schulkaninchen Kahlo und der zu kleine Käfig
In unserem Profi-Lesevideo hat das Mädchen Evie ein besonderes Talent: Sie kann mit allen Tieren sprechen! Das finde ich wirklich fuchstastisch! Sie hört, was Elefanten denken und lauscht den Spatzen beim Plaudern. Doch als sie das Schulkaninchen Kahlo aus dem viel zu kleinen Käfig rettet und dabei erwischt wird, muss Evie ihrem Vater schwören, nie wieder mit Tieren zu reden. Doch als das junge Mädchen auf einen Löwen trifft, der ihr erzählt, dass ein mysteriöser Mann in der Stadt sein Unwesen treibt, kann Evie nicht anders und beginnt mit tierischer Unterstützung die Stadt zu retten.
Viel zu laut durch die Savanne
Elefantenjunge Hannibal ist Gast in unserem ABC-Lesevideo. Das kleine Kerlchen trottet mit einem lauten „Töröö“ durch die Savanne, futtert anderen Tieren das Frühstück weg und planscht wild im Tümpel. Die anderen Tiere haben bald die Schnauze voll, doch eine kleine Maus erklärt Hannibal, dass man manchmal eher leise und ein bisschen rücksichtsvoll sein soll.
Bei unserem Besuch im Alpen Wilpark Feld am See konnten wir auch einen Elefanten bestaunen. Dort kannst du nämlich nicht nur in einem tollen Wildgehege heimische Tiere beobachten, sondern auch in einer spannenden Afrika-Ausstellung auf einen Tigerfelsen steigen und einer Giraffe ins Auge blicken.
Im Alpen Wildpark Feld am See kannst du neben faszinierenden Tieren auch ein Fischmuseum besuchen, sowie in die Grizzly-Welt eintauchen. Große Fuchsempfehlung!
Theo Lesefuchs
Anton der Weißhaubenkakadu singt ein Lied
„Wir haben um die 200 verschiedene Tiere. Die ganze Familie hilft zusammen, um den Besuchern einen schönen Aufenthalt zu ermöglichen“, verrät Juniorchefin Maria. Am besten hat mir aber Anton der Weißhaubenkakadu gefallen – der hat sogar ein kleines Liedchen gesungen!
Winke, Winke Euer Theo
