Lustige Tiergeschichten mit viel Töröö und Kakadu

Schulkaninchen Kahlo und der zu kleine Käfig

In unserem Profi-Lesevideo hat das Mädchen Evie ein besonderes Talent: Sie kann mit allen Tieren sprechen! Das finde ich wirklich fuchstastisch! Sie hört, was Elefanten denken und lauscht den Spatzen beim Plaudern. Doch als sie das Schulkaninchen Kahlo aus dem viel zu kleinen Käfig rettet und dabei erwischt wird, muss Evie ihrem Vater schwören, nie wieder mit Tieren zu reden. Doch als das junge Mädchen auf einen Löwen trifft, der ihr erzählt, dass ein mysteriöser Mann in der Stadt sein Unwesen treibt, kann Evie nicht anders und beginnt mit tierischer Unterstützung die Stadt zu retten.