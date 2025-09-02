Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abenteuer Lesen

Lustige Tiergeschichten mit viel Töröö und Kakadu

Kärnten
02.09.2025 10:00

Elefantenjunge Hannibal trötet durch die Savanne und Mädchen Evie hat eine besondere und tierische Superkraft – das und noch vieles mehr gibt’s unter www.kidskrone.at

0 Kommentare

Halli Hallo, liebe Lesefüchse! Freut ihr euch schon auf die Schule? Nächste Woche ist es so weit, doch bevor wir wieder in Schulbücher eintauchen, hat Leseonkel Christian zwei lustige und spannende Geschichten für euch parat. Eines kann ich euch verraten: Dieses Monat wird es tierisch unterhaltsam!

Juniorchefin Maria und ihr Freund Manuel zeigten Lese- onkel Christian ihren großen ...
Juniorchefin Maria und ihr Freund Manuel zeigten Lese- onkel Christian ihren großen Alpen-Tierpark.(Bild: Leonie Niegl)
Elefant Hannibal ist ein bisschen zu laut.
Elefant Hannibal ist ein bisschen zu laut.(Bild: Leonie Niegl)
Zwei tolle Bücher stellen wir in unseren Videos vor.
Zwei tolle Bücher stellen wir in unseren Videos vor.(Bild: Leonie Niegl)

Schulkaninchen Kahlo und der zu kleine Käfig
In unserem Profi-Lesevideo hat das Mädchen Evie ein besonderes Talent: Sie kann mit allen Tieren sprechen! Das finde ich wirklich fuchstastisch! Sie hört, was Elefanten denken und lauscht den Spatzen beim Plaudern. Doch als sie das Schulkaninchen Kahlo aus dem viel zu kleinen Käfig rettet und dabei erwischt wird, muss Evie ihrem Vater schwören, nie wieder mit Tieren zu reden. Doch als das junge Mädchen auf einen Löwen trifft, der ihr erzählt, dass ein mysteriöser Mann in der Stadt sein Unwesen treibt, kann Evie nicht anders und beginnt mit tierischer Unterstützung die Stadt zu retten.

Lesen Sie auch:
Leseonkel Christian mit Franz Schüttelkopf und der stolzen Adler-Dame Soray.
Abenteur Lesen
Pumuckl, Frau Kneberwecht und die Raubvögel
01.08.2025
Abenteuer Lesen
Außerirdische Zahlenrätsel und ein Sternensturm
01.07.2025

Viel zu laut durch die Savanne
Elefantenjunge Hannibal ist Gast in unserem ABC-Lesevideo. Das kleine Kerlchen trottet mit einem lauten „Töröö“ durch die Savanne, futtert anderen Tieren das Frühstück weg und planscht wild im Tümpel. Die anderen Tiere haben bald die Schnauze voll, doch eine kleine Maus erklärt Hannibal, dass man manchmal eher leise und ein bisschen rücksichtsvoll sein soll.

Bei unserem Besuch im Alpen Wilpark Feld am See konnten wir auch einen Elefanten bestaunen. Dort kannst du nämlich nicht nur in einem tollen Wildgehege heimische Tiere beobachten, sondern auch in einer spannenden Afrika-Ausstellung auf einen Tigerfelsen steigen und einer Giraffe ins Auge blicken.

Zitat Icon

Im Alpen Wildpark Feld am See kannst du neben faszinierenden Tieren auch ein Fischmuseum besuchen, sowie in die Grizzly-Welt eintauchen. Große Fuchsempfehlung! 

Theo Lesefuchs

Anton der Weißhaubenkakadu singt ein Lied
„Wir haben um die 200 verschiedene Tiere. Die ganze Familie hilft zusammen, um den Besuchern einen schönen Aufenthalt zu ermöglichen“, verrät Juniorchefin Maria. Am besten hat mir aber Anton der Weißhaubenkakadu gefallen – der hat sogar ein kleines Liedchen gesungen!

Winke, Winke Euer Theo

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
227.157 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
198.477 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
127.971 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2415 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
1971 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1219 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Kärnten
Abenteuer Lesen
Lustige Tiergeschichten mit viel Töröö und Kakadu
Neue Managerin
Kärntnerin tauscht Wörthersee gegen US-Skigebiet
Soll 2026 zurückkommen
Kärnten hofft auf Marathon-Rekordmann Kipchoge
Belastung für Familien
Kinderbetreuung: Opposition übt scharfe Kritik
„Ein neues Kapitel“
WAC-Angreifer Ballo wechselt zurück auf die Insel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf