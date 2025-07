Außerirdische Zahlenrätsel und ein Sternensturm

Viele tolle Spiel- und Actiongeräte

Dieses Mal besuchten wir unseren Lesepasspartner, den 1. Kärntner Erlebnispark Presseggersee. Leseonkel Christian und ich waren die allerersten Gäste in dieser Saison. Es war wieder wahnsinnig aufregend. Viele tolle Spiel- und Actiongeräte sowie eine Riesenwasserrutsche und ein Trampolin warten auf dich! Und wenn dir vor lauter Rumhüpfen ein bisschen heiß ist, brauchst du nur ein paar Schritte zu sausen, um in den kühlen See zu hüpfen.