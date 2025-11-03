Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Missbrauchsvorwürfe

Dornbirn will Hermann-Gmeiner-Park umbenennen

Vorarlberg
03.11.2025 15:25
Der Hermann-Gmeiner-Park wird bald nicht mehr so heißen.
Der Hermann-Gmeiner-Park wird bald nicht mehr so heißen.(Bild: Stadt Dornbirn)

Die Stadt Dornbirn wird im Zuge der Missbrauchsvorwürfe gegen SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner die nach ihm benannten öffentlichen Örtlichkeiten umbenennen. Betroffen sind ein Park sowie der Hermann-Gmeiner-Weg in der Bergparzelle Knie.

0 Kommentare

„Der Missbrauch von Kindern ist besonders verwerflich, und es kann nicht sein, dass in Dornbirn öffentliche Flächen daran erinnern. Die Stadt wird die Umbenennung der beiden Flächen deshalb vorbereiten“, erklärt Bürgermeister Markus Fäßler. Die Causa ist in der jüngsten Sitzung des Stadtrats besprochen worden, eine für die Bezeichnung von Verkehrsflächen eingerichtete Arbeitsgruppe wird sich nun mit alternativen Namensvorschlägen beschäftigen. Zuständig ist in diesem Fall die Stadtvertretung, der dann auch die neuen Vorschläge zur Entscheidung vorgelegt werden.

Auch Ludwig Kofler soll aus Stadtbild verschwinden
Parallel dazu wird auch die Ludwig-Kofler-Straße eine neue Bezeichnung erhalten. Ludwig Koflers Rolle im Nationalsozialismus ist nachweislich belegt: Der aus Vorarlberg stammende Mediziner war ab 1938 Gaudozenten-Bundführer für Tirol-Vorarlberg, trat der SS bei und wurde 1939 zum SS-Untersturmführer ernannt. „Es ist nicht tragbar, dass wir einem ehemaligen Nationalsozialisten mit einer Straße ein Andenken ermöglichen“, spricht  Fäßler Klartext. In diesem Zusammenhang bedankt sich der Bürgermeister ausdrücklich bei der Firma Mercedes Schneider, für welche die Umbenennung mit gehörigem Aufwand verbunden ist – das Unternehmen ist die einzige Adresse an dieser Straße. 

Lesen Sie auch:
Das SOS-Kinderdorf in Nußdorf-Debant in Osttirol.
SOS-Kinderdorf
Gewalt an Kindern auch in Osttiroler Einrichtung
03.11.2025
Pädagogin freigestellt
Jetzt auch Ermittlungen gegen Kinderdorf in NÖ
31.10.2025
Skandal spitzt sich zu
Sexueller Missbrauch auch in Wiener SOS-Kinderdorf
30.10.2025

Zusatztafel für Kernstock-Straße
Bereits in der Vergangenheit Gegenstand von Diskussionen war die Bezeichnung „Kernstock-Straße“. Namensgeber Ottokar Kernstock war ein nationalistischer Dichter und Priester, der aufgrund völkischer Texte und seiner Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut umstritten ist. Eine Umbenennung wäre für die Anrainerinnen und Anrainer allerdings mit erheblichem Aufwand verbunden gewesen. Die Stadt hat daher alternativ eine Zusatztafel angebracht, die über die historischen Hintergründe informiert.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 10°
Symbol wolkig
Bludenz
6° / 12°
Symbol wolkig
Dornbirn
7° / 13°
Symbol wolkig
Feldkirch
6° / 12°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
144.907 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
125.173 mal gelesen
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
121.441 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Vorarlberg
Missbrauchsvorwürfe
Dornbirn will Hermann-Gmeiner-Park umbenennen
Angestellte verletzt
Wettlokal in Lochau schon wieder überfallen
11.550 Jobsuchende
Arbeitsmarkt: Keine Entspannung in Sicht
Nicht rentabel
Sutterlüty schließt Markt im Silvretta-Center
Fahrerflucht in Gaißau
SUV-Lenker ließ verletzten Passanten liegen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf