Dornbirn will Hermann-Gmeiner-Park umbenennen

Die Stadt Dornbirn wird im Zuge der Missbrauchsvorwürfe gegen SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner die nach ihm benannten öffentlichen Örtlichkeiten umbenennen. Betroffen sind ein Park sowie der Hermann-Gmeiner-Weg in der Bergparzelle Knie.
„Der Missbrauch von Kindern ist besonders verwerflich, und es kann nicht sein, dass in Dornbirn öffentliche Flächen daran erinnern. Die Stadt wird die Umbenennung der beiden Flächen deshalb vorbereiten“, erklärt Bürgermeister Markus Fäßler. Die Causa ist in der jüngsten Sitzung des Stadtrats besprochen worden, eine für die Bezeichnung von Verkehrsflächen eingerichtete Arbeitsgruppe wird sich nun mit alternativen Namensvorschlägen beschäftigen. Zuständig ist in diesem Fall die Stadtvertretung, der dann auch die neuen Vorschläge zur Entscheidung vorgelegt werden.
Auch Ludwig Kofler soll aus Stadtbild verschwinden
Parallel dazu wird auch die Ludwig-Kofler-Straße eine neue Bezeichnung erhalten. Ludwig Koflers Rolle im Nationalsozialismus ist nachweislich belegt: Der aus Vorarlberg stammende Mediziner war ab 1938 Gaudozenten-Bundführer für Tirol-Vorarlberg, trat der SS bei und wurde 1939 zum SS-Untersturmführer ernannt. „Es ist nicht tragbar, dass wir einem ehemaligen Nationalsozialisten mit einer Straße ein Andenken ermöglichen“, spricht Fäßler Klartext. In diesem Zusammenhang bedankt sich der Bürgermeister ausdrücklich bei der Firma Mercedes Schneider, für welche die Umbenennung mit gehörigem Aufwand verbunden ist – das Unternehmen ist die einzige Adresse an dieser Straße.
Zusatztafel für Kernstock-Straße
Bereits in der Vergangenheit Gegenstand von Diskussionen war die Bezeichnung „Kernstock-Straße“. Namensgeber Ottokar Kernstock war ein nationalistischer Dichter und Priester, der aufgrund völkischer Texte und seiner Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut umstritten ist. Eine Umbenennung wäre für die Anrainerinnen und Anrainer allerdings mit erheblichem Aufwand verbunden gewesen. Die Stadt hat daher alternativ eine Zusatztafel angebracht, die über die historischen Hintergründe informiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.