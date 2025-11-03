Dornbirn will Hermann-Gmeiner-Park umbenennen

Auch Ludwig Kofler soll aus Stadtbild verschwinden

Parallel dazu wird auch die Ludwig-Kofler-Straße eine neue Bezeichnung erhalten. Ludwig Koflers Rolle im Nationalsozialismus ist nachweislich belegt: Der aus Vorarlberg stammende Mediziner war ab 1938 Gaudozenten-Bundführer für Tirol-Vorarlberg, trat der SS bei und wurde 1939 zum SS-Untersturmführer ernannt. „Es ist nicht tragbar, dass wir einem ehemaligen Nationalsozialisten mit einer Straße ein Andenken ermöglichen“, spricht Fäßler Klartext. In diesem Zusammenhang bedankt sich der Bürgermeister ausdrücklich bei der Firma Mercedes Schneider, für welche die Umbenennung mit gehörigem Aufwand verbunden ist – das Unternehmen ist die einzige Adresse an dieser Straße.