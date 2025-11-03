Abschied naht! DFB-Profi will runter von der Insel

„Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden“, wurde Thorsten Wirth im „TOMorrow Business Podcast“ deutlich. Im August 2024 war Füllkrug für 27 Millionen Euro von Dortmund nach London gewechselt, seither brachte es der Stürmer – auch aufgrund mehrerer Verletzungen - gerade einmal auf 1262 Spielminuten für die „Hammers“.