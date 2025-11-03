Abschied naht! DFB-Profi will runter von der Insel

Nach nur eineinhalb Jahren steht Niclas Füllkrug offenbar vor dem Aus bei West Ham United. Nachdem sich der deutsche Teamspieler beim Premier-League-Klub bislang nie so richtig durchsetzen konnte, bestätigte sein Berater nun Wechselgedanken.
„Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden“, wurde Thorsten Wirth im „TOMorrow Business Podcast“ deutlich. Im August 2024 war Füllkrug für 27 Millionen Euro von Dortmund nach London gewechselt, seither brachte es der Stürmer – auch aufgrund mehrerer Verletzungen - gerade einmal auf 1262 Spielminuten für die „Hammers“.
Das Abenteuer England brachte nicht das, was sich Füllkrug erwartet hatte – gut möglich, dass der 32-Jährige bereits im Winter-Transferfenster West Ham verlässt.
Unterschrift bei der „Alten Dame“
Offiziell steht Füllkrug noch bis 2028 beim englischen Traditionsklub unter Vertrag, dass er so lange im Londoner Olympiastadion auf Torjagd gehen wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Im vergangenen Sommer soll Juventus Turin Interesse am Mittelstürmer bekundet haben, auch eine Rückkehr nach Deutschland soll im Raum stehen.
