So wird das Wetter in der letzten Ferienwoche

Es herbstelt – das merken Kärntnerinnen und Kärntner nicht nur am Bleiburger Wiesenmarkt, der den Sommer langsam zu Ende gehen lässt, sondern auch am zunehmend kühleren Wetter. Der heutige Sonntag präsentiert sich trocken, sonnig und mit bis zu 27 Grad, bevor es in der letzten Ferienwoche wieder wechselhaft wird.
Die neue Woche und der neue Monat starten sonnig: Erst im Laufe des Montags ziehen Wolkenfelder auf und die Schauerneigung steigt. Über den Bergen entstehen Quellwolken, der Wind weht schwach bis mäßig. Gute Nachrichten für Wasserratten: Bei knapp 30 Grad können die Kärntner Seen noch einmal besucht werden.
Gänzlich anders sieht der Dienstag aus: Nur kurz sind die Auflockerungen, der Tag ist geprägt von einem wolkenverhangenen Himmel und häufigen Schauern. Meteorologen von GeoSphere Austria rechnen am Nachmittag mit Gewittern, Höchsttemperaturen um 29 Grad.
Gewitter, Regen und Sonne
Am Mittwoch wechseln sich bewölkte, regnerische und sonnige Phasen rasch ab – beste Voraussetzungen für einen Regenbogen. Vor allem im Süden können Schauer auch gewittrig ausfallen. Zum Abend hin klingt der Regen ab, es hat 23 bis 26 Grad.
Etwas kühler wird es am Donnerstag: Tageshöchsttemperaturen um 25 Grad bringen Wolkenfelder mit sich – wenn auch harmlose. Meist dominiert der Sonnenschein.
August war warm und trocken
Über ganz Österreich gerechnet war der August um 0,5 Grad wärmer als im langjährigen Mittel von 1991 bis 2020 und es fehlten 30 Prozent Regen. In Kärnten mussten die Meteorologen von Ubimet gar ein Plus von 1,5 Grad messen. Das Regendefizit von Unterkärnten schlägt sich in Klagenfurt mit einem Minus von 70 Prozent im Messkübel nieder. In St. Andrä im Lavanttal fielen lediglich 26 Liter Regen pro Quadratmeter – das niedrigste Ergebnis seit Messbeginn im Jahr 1961.
