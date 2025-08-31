Vorteilswelt
Sonne, Regen, Gewitter

So wird das Wetter in der letzten Ferienwoche

Kärnten
31.08.2025 07:00
Bei einem Mix aus Sonne und Regen könnten sich Anfang September einige Regenbogen zeigen.
Bei einem Mix aus Sonne und Regen könnten sich Anfang September einige Regenbogen zeigen.(Bild: Evelyn Hronek)

Es herbstelt – das merken Kärntnerinnen und Kärntner nicht nur am Bleiburger Wiesenmarkt, der den Sommer langsam zu Ende gehen lässt, sondern auch am zunehmend kühleren Wetter. Der heutige Sonntag präsentiert sich trocken, sonnig und mit bis zu 27 Grad, bevor es in der letzten Ferienwoche wieder wechselhaft wird.

Die neue Woche und der neue Monat starten sonnig: Erst im Laufe des Montags ziehen Wolkenfelder auf und die Schauerneigung steigt. Über den Bergen entstehen Quellwolken, der Wind weht schwach bis mäßig. Gute Nachrichten für Wasserratten: Bei knapp 30 Grad können die Kärntner Seen noch einmal besucht werden.

Gänzlich anders sieht der Dienstag aus: Nur kurz sind die Auflockerungen, der Tag ist geprägt von einem wolkenverhangenen Himmel und häufigen Schauern. Meteorologen von GeoSphere Austria rechnen am Nachmittag mit Gewittern, Höchsttemperaturen um 29 Grad.

Gewitter, Regen und Sonne
Am Mittwoch wechseln sich bewölkte, regnerische und sonnige Phasen rasch ab – beste Voraussetzungen für einen Regenbogen. Vor allem im Süden können Schauer auch gewittrig ausfallen. Zum Abend hin klingt der Regen ab, es hat 23 bis 26 Grad.

Kärnten
Symbol leichter Regen
13° / 22°
3 km/h
01:27 h
55 %
Symbol heiter
9° / 24°
9 km/h
11:50 h
45 %
Symbol heiter
10° / 26°
12 km/h
10:00 h
35 %
Symbol starke Regenschauer
13° / 22°
8 km/h
03:12 h
80 %
Symbol heiter
12° / 25°
7 km/h
09:54 h
60 %
Symbol heiter
11° / 27°
8 km/h
11:59 h
20 %
Symbol einzelne Regenschauer
12° / 26°
12 km/h
09:51 h
55 %
Symbol heiter
13° / 27°
8 km/h
10:13 h
45 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 27°
8 km/h
05:51 h
20 %
Symbol einzelne Regenschauer
13° / 28°
7 km/h
10:21 h
20 %
Friesach
Symbol bedeckt
13° / 21°
4 km/h
01:02 h
50 %
Symbol wolkenlos
10° / 26°
5 km/h
12:36 h
40 %
Symbol stark bewölkt
12° / 25°
7 km/h
05:22 h
45 %
Symbol starke Regenschauer
15° / 20°
6 km/h
02:13 h
90 %
Symbol wolkig
12° / 26°
5 km/h
09:07 h
55 %
Symbol wolkenlos
11° / 29°
5 km/h
12:13 h
20 %
Symbol heiter
11° / 27°
6 km/h
11:11 h
45 %
Symbol heiter
13° / 27°
6 km/h
10:20 h
45 %
Symbol wolkig
13° / 28°
7 km/h
08:06 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 27°
7 km/h
10:42 h
20 %
Hermagor
Symbol leichter Regen
15° / 22°
4 km/h
00:09 h
60 %
Symbol heiter
12° / 25°
4 km/h
11:21 h
45 %
Symbol wolkig
12° / 27°
6 km/h
09:15 h
35 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 23°
5 km/h
04:13 h
80 %
Symbol heiter
14° / 26°
4 km/h
09:41 h
60 %
Symbol heiter
12° / 29°
4 km/h
11:10 h
15 %
Symbol heiter
14° / 29°
5 km/h
10:40 h
45 %
Symbol heiter
15° / 28°
5 km/h
10:09 h
40 %
Symbol stark bewölkt
15° / 28°
5 km/h
05:41 h
< 5 %
Symbol wolkig
14° / 29°
6 km/h
09:05 h
15 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
13° / 21°
4 km/h
00:35 h
50 %
Symbol heiter
11° / 26°
4 km/h
12:13 h
40 %
Symbol stark bewölkt
12° / 26°
3 km/h
05:51 h
45 %
Symbol starke Regenschauer
15° / 20°
3 km/h
01:57 h
90 %
Symbol heiter
12° / 25°
4 km/h
10:01 h
55 %
Symbol heiter
11° / 29°
3 km/h
11:57 h
20 %
Symbol heiter
12° / 26°
4 km/h
10:43 h
45 %
Symbol heiter
13° / 27°
4 km/h
09:24 h
45 %
Symbol wolkig
14° / 28°
4 km/h
07:38 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 27°
4 km/h
10:36 h
20 %
Spittal
Symbol bedeckt
14° / 21°
5 km/h
00:34 h
50 %
Symbol wolkenlos
12° / 26°
5 km/h
12:37 h
45 %
Symbol wolkig
13° / 27°
12 km/h
07:59 h
40 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 22°
6 km/h
02:24 h
80 %
Symbol wolkig
13° / 25°
5 km/h
09:17 h
60 %
Symbol wolkenlos
12° / 29°
4 km/h
12:25 h
15 %
Symbol heiter
13° / 27°
6 km/h
10:50 h
45 %
Symbol heiter
14° / 28°
5 km/h
10:29 h
45 %
Symbol stark bewölkt
15° / 28°
5 km/h
05:16 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 28°
5 km/h
10:38 h
15 %
Villach
Symbol bedeckt
14° / 23°
5 km/h
00:02 h
65 %
Symbol heiter
12° / 25°
6 km/h
11:17 h
50 %
Symbol heiter
11° / 28°
8 km/h
09:36 h
25 %
Symbol einzelne Regenschauer
14° / 24°
5 km/h
04:05 h
75 %
Symbol wolkig
14° / 26°
4 km/h
08:37 h
55 %
Symbol heiter
11° / 29°
4 km/h
11:18 h
15 %
Symbol heiter
13° / 28°
5 km/h
09:57 h
55 %
Symbol heiter
14° / 28°
6 km/h
11:01 h
40 %
Symbol wolkig
14° / 29°
5 km/h
06:19 h
10 %
Symbol heiter
14° / 29°
5 km/h
10:25 h
< 5 %
Wolfsberg
Wetterdaten:

Etwas kühler wird es am Donnerstag: Tageshöchsttemperaturen um 25 Grad bringen Wolkenfelder mit sich – wenn auch harmlose. Meist dominiert der Sonnenschein.

August war warm und trocken
Über ganz Österreich gerechnet war der August um 0,5 Grad wärmer als im langjährigen Mittel von 1991 bis 2020 und es fehlten 30 Prozent Regen. In Kärnten mussten die Meteorologen von Ubimet gar ein Plus von 1,5 Grad messen. Das Regendefizit von Unterkärnten schlägt sich in Klagenfurt mit einem Minus von 70 Prozent im Messkübel nieder. In St. Andrä im Lavanttal fielen lediglich 26 Liter Regen pro Quadratmeter – das niedrigste Ergebnis seit Messbeginn im Jahr 1961.

Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Kärnten

Krone Plus Logo
Interview mit Hotelier
„Wir brauchen mehr Konkurrenz am Wörthersee“
Sonne, Regen, Gewitter
So wird das Wetter in der letzten Ferienwoche
Bundesliga im Ticker
WSG Tirol gegen Wolfsberger AC ab 17 Uhr LIVE
Gemeinsames Projekt
Neues Ziel: Plöckenpass soll einen Tunnel bekommen
3:2-Heimsieg
Sensation! KAC schlägt Eisbären Berlin in der CHL
