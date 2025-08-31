So wird das Wetter in der letzten Ferienwoche

August war warm und trocken

Über ganz Österreich gerechnet war der August um 0,5 Grad wärmer als im langjährigen Mittel von 1991 bis 2020 und es fehlten 30 Prozent Regen. In Kärnten mussten die Meteorologen von Ubimet gar ein Plus von 1,5 Grad messen. Das Regendefizit von Unterkärnten schlägt sich in Klagenfurt mit einem Minus von 70 Prozent im Messkübel nieder. In St. Andrä im Lavanttal fielen lediglich 26 Liter Regen pro Quadratmeter – das niedrigste Ergebnis seit Messbeginn im Jahr 1961.