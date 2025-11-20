Vom herzhaften Lachen und dem Spaß am Mitmachen

Außer Rand und Band vor Begeisterung sind am Donnerstag zur ausverkauften Premiere im Klagenfurter Stadttheater kleine wie große Besucher, als „Der Räuber Hotzenplotz“ in fetziger Inszenierung von Aron Stiehl den Kinderbuch- und Bühnenklassiker auf die alterslose Ebene guter Unterhaltung führt.
Manchmal kann Frust ziemlich inspirierend sein. Zumindest, wenn man Otfried Preußler (1923 – 2013) heißt und „Krabat“ nicht und nicht aus der Feder fließen will. Also fischte der Tschechoslowake in der Welt des Kasperltheaters nach Heiterem und zog den „Räuber Hotzenplotz“
an Land. Ein dicker Fisch auf dem Gebiet der Kinderbuchliteratur und seit seinem Erscheinen1962 ungebrochen beliebt als Lesestoff wie im Theater.
Premiere am Stadttheater
Apropos bühnenreif: In der fetzigen Regie von Aron Stiehl ist der Klagenfurter Hotzenplotz ein toller Hecht und die abenteuerliche Jagd nach Großmutters gestohlener Kaffeemühle Kasperltheater im besten Sinne. Denn der „Hausherr“ bürstet die liebenswerte Räubergeschichte mit Happy End auf Witz, Musik, Gesang, Tempo, Mitmachspaß und Lokalkolorit, das augenzwinkernd an die Erwachsenen adressiert ist und, Pssst, nicht verraten, selbst vor Theatercafé-Legende Veronika Salcher als steckbrieflich gesuchter Räubermutter Vroni nicht Halt macht. Dass gutes Kindertheater wenig technischen Firlefanz, aber dafür umso mehr spielerischen Wortwitz und niederschwellige Gemeinsamkeit braucht, führt das großartige, sangesstarke Ensemble zu süffiger Musik und Liedtexten von Mathias Krispin Bucher vor Augen und Ohren. Allen voran der schlaue Kasperl (Lukas Benjamin Engel) und sein einfältiger Freund Seppel (Michael Del Coco), die als dynamisches Synchron-Duo zu Höchstform auflaufen.
Kongenial an ihrer Seite steht mit Tim Grobe ein polternder „Hotzenplotz“, der als Lach- und Mitmach-Animateur ebenso punktet wie als Räuber mit dem Herz am richtigen Fleck. Denis Lakey ist ein herrlich überkandidelter Zauberer Petrosilius Zwackelmann mit beachtlichem Countertenor, Katharina Schmölzer als Unke wie Großmutter tierisch unterhaltsam in Thomas Mörschbachers herzerwärmender Bilderbuch-Bühne.
