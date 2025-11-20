Vom herzhaften Lachen und dem Spaß am Mitmachen

Premiere am Stadttheater

Apropos bühnenreif: In der fetzigen Regie von Aron Stiehl ist der Klagenfurter Hotzenplotz ein toller Hecht und die abenteuerliche Jagd nach Großmutters gestohlener Kaffeemühle Kasperltheater im besten Sinne. Denn der „Hausherr“ bürstet die liebenswerte Räubergeschichte mit Happy End auf Witz, Musik, Gesang, Tempo, Mitmachspaß und Lokalkolorit, das augenzwinkernd an die Erwachsenen adressiert ist und, Pssst, nicht verraten, selbst vor Theatercafé-Legende Veronika Salcher als steckbrieflich gesuchter Räubermutter Vroni nicht Halt macht. Dass gutes Kindertheater wenig technischen Firlefanz, aber dafür umso mehr spielerischen Wortwitz und niederschwellige Gemeinsamkeit braucht, führt das großartige, sangesstarke Ensemble zu süffiger Musik und Liedtexten von Mathias Krispin Bucher vor Augen und Ohren. Allen voran der schlaue Kasperl (Lukas Benjamin Engel) und sein einfältiger Freund Seppel (Michael Del Coco), die als dynamisches Synchron-Duo zu Höchstform auflaufen.