Was ritt den Kanzler?| 2-1-0-los!

2-1-0-los! So verwundert es wenig, wenn der „formulierende“ Kanzler vor allem Häme erntet – etwa von FPÖ-Chef Herbert Kickl, der postet, 2-1-0 sei „eine Selbstbeschreibung der ÖVP: Zweiter bei der Wahl, Erster in der Verliererampel und Null Verbesserung für die Österreicher“. Die aus dem Sommerschlaf erwachenden Freiheitlichen sprachen in diesem Zusammenhang auch noch von „Voodoo-Ökonomie“ und meinten, die 2-1-0-Formel sei „eine reine Luftnummer“. Ähnlichen Spott erntet Stocker auch von „Krone“-Leserbriefschreibern. Die Formel sei eine gefährliche Drohung, meint etwa Hermann Schmitz aus Pottendorf, der die Formel für die Dreier-Koalition umdeutet: „2 Männer, 1 Frau, 0 Ideen, Konzepte und Leistung.“ Was kann man dem Kanzler nun raten? Wie wäre es, wenn er die Formel rasch umformuliert? „2-1-0-los!“ Als Startschuss, damit die Regierung endlich in die Gänge kommt.