Valentina Höll auch in Frankreich Downhill-Dritte

Einst Beste des Landes
Weltmeisterin Valentina Höll hat im Mountainbike-Downhill-Weltcup ihre Podestserie auch in Frankreich fortgesetzt. Die 23-jährige Salzburgerin schaffte am Samstag in Chalet mit Rang drei ihren sechsten Podestplatz im siebenten Saisonrennen.
In Chatel waren nur die kanadische Siegerin Gracey Hemstreet sowie die Französin Marine Cabirou schneller als Höll.
Hemstreet machte in der Gesamtwertung allerdings Boden auf Gesamtleaderin Höll gut, die Salzburgerin führt drei Rennen vor Schluss 59 Zähler vor der Kanadierin.
