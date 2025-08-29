Innsbruckerin (66) mit „Phishing-Trick“ abgezockt

Kurz nach 1 Uhr in der Nacht erhielt die Frau am Mittwoch in Innsbruck eine SMS mit einem sogenannten „Phishing-Link“. In der Nachricht wurde behauptet, dass ihre Finanz-Online-ID angeblich ablaufe und eine Verlängerung über einen Link nötig sei. Die Frau gab daraufhin, ihre IBAN in ein Formular ein.