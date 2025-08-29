Innsbruckerin (66) mit „Phishing-Trick“ abgezockt

Schon wieder ist es passiert! Internet-Betrüger knöpften einer 66-jährigen Frau aus Innsbruck durch einen „Phishing-Trick“ einen hohen Geldbetrag ab. Dem Opfer wurde vorgegaukelt, dass ihre Finanz-Online-ID ablaufe.
Kurz nach 1 Uhr in der Nacht erhielt die Frau am Mittwoch in Innsbruck eine SMS mit einem sogenannten „Phishing-Link“. In der Nachricht wurde behauptet, dass ihre Finanz-Online-ID angeblich ablaufe und eine Verlängerung über einen Link nötig sei. Die Frau gab daraufhin, ihre IBAN in ein Formular ein.
Mehrere Überweisungen freigegeben
Am selben Tag gegen 12.15 Uhr erhielt die 66-Jährige dann einen Anruf von einer unbekannten Frau, die durch geschickte Manipulation einen Fernzugriff auf den Computer der Innsbrucker erlangte. „Sie überzeugte das Opfer dann, mehrere Überweisungen freizugeben“, heißt es seitens der Polizei.
Obwohl die zuständige Bank einen Teil des überwiesenen Betrages zurückbuchen konnte, entstand der Frau laut den Ermittlern ein Schaden im mittleren, fünfstelligen Eurobereich.
Kommentare
