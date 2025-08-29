Bei US Open geht es zu wie auf dem Schulhof
Eine schrille Klasse
Die US Open wirken in diesem Jahr wie eine Ansammlung schriller Schüler. Stars lästern über „Klassenkameraden“, attackieren sie auf dem Schulhof an und legen sich mit dem Lehrer an, andere glänzen wie auf dem Ball. Es ist eine richtig schräge, übermütige Tennis-Klasse.
„Also ich schätze, es ist aerodynamisch“, meinte Frances Tiafoe. „Aber ganz ehrlich, es sieht fürchterlich aus.“ Die Rede ist vom Gesprächsthema Nummer eins der diesjährigen US Open, der neuen Frisur von Carlos Alcaraz. Frisur ist freilich etwas hochgegriffen, denn mit der Fast-Glatze wirkt der Spanier mehr wie ein Shaolin-Mönch als ein Tennisspieler. Demgemäß wurde er von manchen Mitspielern gehänselt wie ein Schüler von seinen Klassenkollegen im Falle eines solchen Fauxpas.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.