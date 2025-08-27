Vorteilswelt
„Happy Jailday?“

Prozess gegen Marius startet an seinem Geburtstag

Royals
27.08.2025 15:17
Prozess statt Party: Mette-Marits Sohn Marius Høiby steht an seinem Geburtstag vor Gericht!
Prozess statt Party: Mette-Marits Sohn Marius Høiby steht an seinem Geburtstag vor Gericht!(Bild: Aaserud, Lise / NTB)

Marius Borg Høiby (28), Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit und Stiefsohn von Kronprinz Haakon, muss sich wegen schwerer Vergewaltigungsvorwürfe vor Gericht verantworten. Der Prozess beginnt am 13. Jänner 2026 – ausgerechnet an seinem 29. Geburtstag.

Die norwegische Zeitung „Se og Hør“ enthüllte, dass die Verhandlung ganze sechs Wochen dauern soll. Jede Woche vier Prozesstage – das bedeutet, dass Marius insgesamt 24 Tage auf der Anklagebank sitzen wird. Zahlreiche Zeugen, darunter mutmaßliche Opfer, sollen aussagen. Außerdem werden private Fotos, Videos und Chatprotokolle vorgelegt – brisante Einblicke, die den Skandal noch größer machen könnten.

Schwerwiegende Vorwürfe
Die Vorwürfe wiegen schwer: vier Vergewaltigungen, dazu häusliche Gewalt, Freiheitsberaubung, Vandalismus und Verstöße gegen ein Kontaktverbot. Insgesamt 28 weitere Straftaten listet die Staatsanwaltschaft auf. Besonders schockierend: Laut Anklage soll Høiby intime Körperaufnahmen von Frauen ohne deren Wissen gemacht haben.

Generalstaatsanwalt Sturla Henriksbo findet klare Worte: „Sehr schwere Taten, die Leben zerstören können.“ Ihm droht eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

Lesen Sie auch:
Marius Borg Høiby meldete sich über seine Anwälte nach der Anklage wegen vierfacher ...
10 Jahre Haft drohen
Marius Borg Høiby: Erstes Statement nach Anklage
20.08.2025
„Herausfordernd“
Haakon bricht Schweigen zu Anklage gegen Marius
19.08.2025
Opfer-Zahl zweistellig
Polizei wirft Marius Borg Høiby 23 Straftaten vor!
29.06.2025

Neuer Schlag für die Monarchie
Høiby, der keine offizielle Rolle im Königshaus innehat, gilt als das Enfant terrible der norwegischen Royals.  Im vergangenen Jahr wurde er festgenommen, nachdem er seine damalige Freundin unter Alkohol- und Drogeneinfluss attackierte und ihre Wohnung verwüstete.

Die Enthüllung der Prozessdaten ist ein neuer Schlag für die Monarchie. Während Halbgeschwister Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus in der Öffentlichkeit als strahlende Hoffnungsträger gelten, sorgt Marius immer wieder für Negativschlagzeilen.

Nun wird sich zeigen, ob der einstige „Party-Prinz“ tatsächlich für Jahre hinter Gitter muss – und ob das norwegische Königshaus diesen Skandal ohne bleibenden Schaden übersteht.

