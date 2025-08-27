Prozess gegen Marius startet an seinem Geburtstag

Die norwegische Zeitung „Se og Hør“ enthüllte, dass die Verhandlung ganze sechs Wochen dauern soll. Jede Woche vier Prozesstage – das bedeutet, dass Marius insgesamt 24 Tage auf der Anklagebank sitzen wird. Zahlreiche Zeugen, darunter mutmaßliche Opfer, sollen aussagen. Außerdem werden private Fotos, Videos und Chatprotokolle vorgelegt – brisante Einblicke, die den Skandal noch größer machen könnten.