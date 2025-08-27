Prozess gegen Marius startet an seinem Geburtstag

Marius Borg Høiby (28), Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit und Stiefsohn von Kronprinz Haakon, muss sich wegen schwerer Vergewaltigungsvorwürfe vor Gericht verantworten. Der Prozess beginnt am 13. Jänner 2026 – ausgerechnet an seinem 29. Geburtstag.
Die norwegische Zeitung „Se og Hør“ enthüllte, dass die Verhandlung ganze sechs Wochen dauern soll. Jede Woche vier Prozesstage – das bedeutet, dass Marius insgesamt 24 Tage auf der Anklagebank sitzen wird. Zahlreiche Zeugen, darunter mutmaßliche Opfer, sollen aussagen. Außerdem werden private Fotos, Videos und Chatprotokolle vorgelegt – brisante Einblicke, die den Skandal noch größer machen könnten.
Schwerwiegende Vorwürfe
Die Vorwürfe wiegen schwer: vier Vergewaltigungen, dazu häusliche Gewalt, Freiheitsberaubung, Vandalismus und Verstöße gegen ein Kontaktverbot. Insgesamt 28 weitere Straftaten listet die Staatsanwaltschaft auf. Besonders schockierend: Laut Anklage soll Høiby intime Körperaufnahmen von Frauen ohne deren Wissen gemacht haben.
Generalstaatsanwalt Sturla Henriksbo findet klare Worte: „Sehr schwere Taten, die Leben zerstören können.“ Ihm droht eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.
Neuer Schlag für die Monarchie
Høiby, der keine offizielle Rolle im Königshaus innehat, gilt als das Enfant terrible der norwegischen Royals. Im vergangenen Jahr wurde er festgenommen, nachdem er seine damalige Freundin unter Alkohol- und Drogeneinfluss attackierte und ihre Wohnung verwüstete.
Die Enthüllung der Prozessdaten ist ein neuer Schlag für die Monarchie. Während Halbgeschwister Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus in der Öffentlichkeit als strahlende Hoffnungsträger gelten, sorgt Marius immer wieder für Negativschlagzeilen.
Nun wird sich zeigen, ob der einstige „Party-Prinz“ tatsächlich für Jahre hinter Gitter muss – und ob das norwegische Königshaus diesen Skandal ohne bleibenden Schaden übersteht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.