Doch nicht Geburtstag

Prozess gegen Marius auf Anfang Februar verschoben

Royals
28.08.2025 17:08
Marius Borg Høiby ist in insgesamt 32 Punkten angeklagt.
Marius Borg Høiby ist in insgesamt 32 Punkten angeklagt.(Bild: AP/Lise Aserud)

Der Starttermin für die Gerichtsverhandlung gegen Marius Borg Høiby steht fest – und wird doch nicht an seinem Geburtstag stattfinden! Der Prozess soll trotzdem sechs Wochen lang dauern.

Die Gerichtsverhandlung gegen Marius Borg Høiby, den Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52), soll am 3. Februar beginnen. Das berichtete die norwegische Zeitung „Nettavisen“ unter Berufung auf Høibys Anwältin. Am Mittwoch hieß es noch, der Prozess werde am 13. Jänner 2026 starten, also an Høibys 29. Geburtstag. 

Verhandlung dauert sechs Wochen
An der Prozessdauer hat sich nichts geändert: Demnach sind 24 Verhandlungstage am Bezirksgericht Oslo anberaumt. Rund ein Jahr nach dem Aufkommen erster Gewaltvorwürfe gegen den 28-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft in Oslo in der vergangenen Woche Anklage gegen Høiby erhoben.

Schwere Vorwürfe gegen 28-Jährigen
Insgesamt ist er in 32 Punkten angeklagt. Vorgeworfen wird ihm unter anderem Vergewaltigung, Misshandlung in engen Beziehungen und Körperverletzung.

Der Norweger ist kein Prinz
Høiby ist das älteste der drei Kinder der Kronprinzessin; er stammt aus einer früheren Beziehung. Zusammen mit Thronfolger Haakon (52) hat Mette-Marit zwei weitere Kinder: die Erbprinzessin Ingrid Alexandra (21) und den Prinzen Sverre Magnus (19). Høiby gehört zwar zur Königsfamilie, trägt aber keinen Prinzentitel und ist auch kein offizielles Mitglied des norwegischen Königshauses.

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

