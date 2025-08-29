So heiß war Selena Gomez‘ Polter-Party!

Nach einem Jahr Beziehung verlobt

Selena Gomez und Benny Blanco haben ihre Verlobung im Dezember 2024 nach über einem Jahr Beziehung bekannt gegeben. Blanco erzählte später, dass Gomez beim Design ihres Rings mitgewirkt habe – der verwendete Diamant sei inspiriert von ihrem Song „Good For You“ gewesen. Laut eigenen Aussagen wollen die Beiden intensiver in die Hochzeitsplanung einsteigen, sobald ihre vollen Terminkalender es zulassen.