So heiß war Selena Gomez‘ Polter-Party!

Bald ist es so weit und Selena Gomez wird ihren Benny Blanco heiraten. Davor feierte die 33-Jährige noch einen Junggesellinnenabschied in Cabo mit ihren Freundinnen. Auf Instagram teilte die Sängerin einen heißen Schnappschuss, auf dem sie einen Schleier trägt – und nicht viel sonst.
Die Sängerin und Schauspielerin, hat sich vergangenes Jahr am 12. Dezember mit dem Musikproduzenten Benny Blanco (bürgerlich Benjamin Joseph Levin) verlobt. Jetzt verbrachte sie ihren Junggesellinnenabschied mit einer Freundesgruppe in Cabo San Lucas. Am Donnerstag, dem 28. August, teilte sie auf Instagram Fotos der Feierlichkeiten – mit Schnappschüssen vom Meer, Sonne und guter Stimmung.
Alles unter dem Motto „Bride to be“
Auf den Fotos zeigt sich Gomez in Braut-Outfits, etwa mit einem Schleier mit der Aufschrift „Bride to be“ („zukünftige Braut“). Das wohl heißeste Bild: ein Foto der 33-Jährigen in einem weißen Bikini und Schleier.
Diese Fotos teilte die Sängerin am Donnerstag auf ihrem Instagram-Account:
Ein gelungener Mädels-Trip
Neben Einzelbildern postete Gomez auch Gruppenfotos mit ihren Freundinnen: etwa lachend auf einem Boot. Ein Video rundete die Posts ab – es zeigte ein Ständchen einer Mariachi-Band, ein Dinner am Strand bei Kerzenschein, Filmabend mit Wedding Crashers, Tanz- und Gesangseinlagen in der Villa sowie beim Bootsausflug. Unterlegt war der Clip mit Katy Perrys „Teenage Dream“, einem Song, den Blanco mitgeschrieben und produziert hat.
Nach einem Jahr Beziehung verlobt
Selena Gomez und Benny Blanco haben ihre Verlobung im Dezember 2024 nach über einem Jahr Beziehung bekannt gegeben. Blanco erzählte später, dass Gomez beim Design ihres Rings mitgewirkt habe – der verwendete Diamant sei inspiriert von ihrem Song „Good For You“ gewesen. Laut eigenen Aussagen wollen die Beiden intensiver in die Hochzeitsplanung einsteigen, sobald ihre vollen Terminkalender es zulassen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.