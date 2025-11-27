Vorteilswelt
Dank Kolb-Tor

ÖFB-Frauen holen Remis im Test gegen Finnland!

Frauenfußball
27.11.2025 22:15
Lisa Kolb
Lisa Kolb(Bild: Mario Urbantschitsch)

Österreichs Frauen-Nationalteam hat sich im ersten von zwei Testspielen in Spanien mit 1:1 gegen Finnland getrennt!

0 Kommentare

Freiburg-Legionärin Lisa Kolb glich die finnische Halbzeitführung sechs Minuten nach ihrer Einwechslung aus (68.). Emma Koivisto hatte mit einem Abstauber für Finnland in Arcos de la Frontera vorgelegt (33.). Zum Abschluss des Länderspiel-Jahres trifft Österreich am Montag (12 Uhr) in Sanlucar de Barrameda auf die Ukraine.

Im Hinblick auf die WM-Qualifikation im kommenden Jahr will ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl den Spanien-Lehrgang für Detailarbeit abseits vom ganz großen Ergebnisdruck nutzen.

Er setzte am Donnerstag auf ein Team, das im Gegensatz zum jüngsten 2:0 in Wien gegen Tschechien mit nur einer Änderung in der Startformation aufwartete. Claudia Wenger kehrte für Celina Degen in die Innenverteidigung zurück. Zur Stundenmarke feierte Barbara Dunst ihr Comeback nach fast exakt einem Jahr Verletzungspause.

