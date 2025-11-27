ÖFB-Frauen holen Remis im Test gegen Finnland!

Er setzte am Donnerstag auf ein Team, das im Gegensatz zum jüngsten 2:0 in Wien gegen Tschechien mit nur einer Änderung in der Startformation aufwartete. Claudia Wenger kehrte für Celina Degen in die Innenverteidigung zurück. Zur Stundenmarke feierte Barbara Dunst ihr Comeback nach fast exakt einem Jahr Verletzungspause.