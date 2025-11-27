Operation droht! VSV bangt um Kapitän Rauchenwald

Der VSV muss die Busfahrt nach Vorarlberg bitter bezahlen. Beim Schlusslicht gab es einerseits eine herbe 4:5-Pleite. Dazu verletzte sich Kapitän Alexander Rauchenwald – der 32-Jährige fehlt auch fix im Derby gegen den KAC am Sonntag.
Mit Paul Sintschnig, Mark Katic, Thomas Vallant und Rene Swette hatte der VSV vorm Trip nach Vorarlberg schon vier Verletzte zu beklagen, dazu fehlte Nick Hutchison im Ländle krank.
Und als ob die 4:5-Niederlage beim Tabellen-Schlusslicht nicht schon Strafe genug wäre, müssen die Adler nun auch lange auf ihren Kapitän verzichten. Alexander Rauchenwald wurde in Vorarlberg böse gegen die Bande gecheckt, kam im Finish gar nicht mehr aufs Eis.
Langer Ausfall
Erste Befürchtungen haben sich am Donnerstag bewahrheitet: Es handelt sich wohl um eine schlimme Beinverletzung, mit der der 32-Jährige lange ausfallen wird. Je nach Fortschritt der Therapien steht auch eine Operation und das Saisonende im Raum.
Immerhin gab Verteidiger Alex Wall in Vorarlberg ein erfolgreiches Comeback, wird auch am Freitag gegen Linz auflaufen.
