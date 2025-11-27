Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Derby gegen KAC

Operation droht! VSV bangt um Kapitän Rauchenwald

Kärnten
27.11.2025 21:58
Alexander Rauchenwald humpelte in Vorarlberg verletzt vom Eis.
Alexander Rauchenwald humpelte in Vorarlberg verletzt vom Eis.(Bild: GEPA)

Der VSV muss die Busfahrt nach Vorarlberg bitter bezahlen. Beim Schlusslicht gab es einerseits eine herbe 4:5-Pleite. Dazu verletzte sich Kapitän Alexander Rauchenwald – der 32-Jährige fehlt auch fix im Derby gegen den KAC am Sonntag.

0 Kommentare

Mit Paul Sintschnig, Mark Katic, Thomas Vallant und Rene Swette hatte der VSV vorm Trip nach Vorarlberg schon vier Verletzte zu beklagen, dazu fehlte Nick Hutchison im Ländle krank.

Und als ob die 4:5-Niederlage beim Tabellen-Schlusslicht nicht schon Strafe genug wäre, müssen die Adler nun auch lange auf ihren Kapitän verzichten. Alexander Rauchenwald wurde in Vorarlberg böse gegen die Bande gecheckt, kam im Finish gar nicht mehr aufs Eis.

Langer Ausfall
Erste Befürchtungen haben sich am Donnerstag bewahrheitet: Es handelt sich wohl um eine schlimme Beinverletzung, mit der der 32-Jährige lange ausfallen wird. Je nach Fortschritt der Therapien steht auch eine Operation und das Saisonende im Raum.

Lesen Sie auch:
Herbert Hohenberger teilte früher als Spieler gerne aus, brachte diese DNA jetzt wohl auch als ...
Krone Plus Logo
Schon 195 Strafminuten
Raubein Hohenberger drückte VSV seinen Stempel auf
23.11.2025

Immerhin gab Verteidiger Alex Wall in Vorarlberg ein erfolgreiches Comeback, wird auch am Freitag gegen Linz auflaufen.

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
177.951 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
145.445 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
134.230 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Kärnten
Vor Derby gegen KAC
Operation droht! VSV bangt um Kapitän Rauchenwald
Freitag in Villach
Schaurig schön: Krampusse ziehen durch Innenstadt
Tipps und Tricks
Last Minute: So gelingt der Adventkranz garantiert
Krone Plus Logo
Staatsanwalt ermittelt
Zu viel Geld für zu wenig Arbeit im Landtag?
James-Bond-Cocktail
Kärntner Rezept! Die lange Reise des „Gin Wayne“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf