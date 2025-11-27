Kärntner Rezept! Die lange Reise des „Gin Wayne“

„Griffiths hat für seinen eigenen Gin sogar einen Weltmarkenschutz erhalten. Das ist fantastisch. Der Gin wird jedes Jahr anders schmecken“, prophezeit Latschen. „Wir benötigen dafür nicht nur Mostbirne, Äpfel und Weizen, sondern insgesamt acht Zutaten. Auch eine Biogurke ist dabei. Die Zutaten schmecken jedes Jahr anders. Weil es eben regionale Naturprodukte sind. Der Alkohol entsteht aus der Landwirtschaft. Wir sind auf den Gin Wayne alle sehr stolz“, sagt der Pfau-Brenner