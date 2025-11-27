Vorteilswelt
Freitag in Villach

Schaurig schön: Krampusse ziehen durch Innenstadt

Kärnten
27.11.2025 21:00
Mehr als 1000 Maskenträger werden zum Umzug erwartet
Mehr als 1000 Maskenträger werden zum Umzug erwartet(Bild: Stadtmarketing/Gillner)

Ketten rasseln, Glocken läuten und Rauchschwaden ziehen durch die Gassen: Mehr als 1000 Perchten und Krampusse werden Freitag durch Villach ziehen.

Der Villacher Krampuslauf zählt zu den größten in Kärnten und zieht jährlich tausende Besucher in seinen Bann. Mehr als 55 verschiedene Brauchtumsgruppen werden Freitagabend wieder ein schauriges und mystisches Spektakel liefern, wenn sie durch die Innenstadt ziehen.

Dabei lassen sich die Gruppen für ihre Auftritte einiges einfallen: Von glühenden Augen, Fackeln, Rauch sowie laute Glocken und Kettengerassel – für zahlreiche Gänsehautmomente ist jedenfalls gesorgt.

Besonders erfreulich ist, dass der Bartl-Nachwuchs für die Zukunft gesichert ist. Gleich vier Kindergruppen werden mit ihren großen Vorbildern für Angst und Schrecken bei den Besuchern sorgen. Neben den Kindern ist mit den Keutschacher Seenteufeln außerdem eine reine Damengruppe mit dabei.

Neben 39 Krampusgruppen aus Kärnten können beim Villacher Krampuslauf auch heuer wieder Teilnehmer aus ganz Österreich und Südtirol begrüßt werden.

Die Route des Laufes führt, wie üblich von der Mortischstraße über den Hauptplatz bis in die Gerbergasse. Start des Laufes ist Freitag um 18.30 Uhr.

Schaurige Gesellen ziehen durch Villach
Schaurige Gesellen ziehen durch Villach(Bild: Stadtmarketing Villach)
Aufwändige Verkleidungen und kunstvoll geschnitzte Masken
Aufwändige Verkleidungen und kunstvoll geschnitzte Masken(Bild: Klaus Loibnegger)
Krampusse begeistern in Villach
Krampusse begeistern in Villach(Bild: Stadtmarketing/Gillner)
55 Gruppen nehmen am Umzug teil
55 Gruppen nehmen am Umzug teil(Bild: Stadtmarketing Villach)

Anlässlich des Krampuslaufes wird es heuer erstmals einen exklusiven Anstecker geben. Dieser hat eine limitierte Auflage und kann um zehn Euro im Büro des Stadtmarketings Villach erstanden werden. Der „Brauchtum verbindet“-Anstecker soll als Zeichen für Brauchtum, Zusammenhalt und Tradition stehen.

Der Lauf findet übrigens seit dem Jahr 1992 in Villach statt und ist neben dem Faschings- und Kirchtagsumzug der drittgrößte Umzug in der Stadt. Bis zu 20.000 Besucher säumen die Route der schaurigen Gesellen.

