Schaurig schön: Krampusse ziehen durch Innenstadt

Besonders erfreulich ist, dass der Bartl-Nachwuchs für die Zukunft gesichert ist. Gleich vier Kindergruppen werden mit ihren großen Vorbildern für Angst und Schrecken bei den Besuchern sorgen. Neben den Kindern ist mit den Keutschacher Seenteufeln außerdem eine reine Damengruppe mit dabei.