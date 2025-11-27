Paris: Louvre rüstet auf, Tickets werden teurer

32 Euro und damit um satte 45 Prozent mehr sollen ab dem kommenden Jahr nicht-europäische Gäste für ihr Ticket zahlen. Besonders betroffen werden wohl US-Touristen sein, machen sie doch die größte Gruppe der ausländischen Louvre-Besucher aus. Die Museumsdirektion erwartet sich dadurch Mehreinnahmen in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr.