Nach Rapids 1:4-Horror

Stöger: „Bin nicht ratlos, aber sehr enttäuscht!“

Conference League
27.11.2025 21:25
Peter Stöger (Rapid-Trainer)
Peter Stöger (Rapid-Trainer)(Bild: APA/EXPA)

Was die Protagonisten nach dem Duell von Rakow Czestochowa mit dem SK Rapid zu sagen hatten, das können Sie HIER nachlesen!

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Ratlos bin ich nicht, weil wir viele Dinge immer wieder ansprechen, aber sehr enttäuscht, weil wir bei den Basics richtige Probleme haben. Wenn du dich so präsentierst und so wenig Gegenwehr da ist, wenn die Prinzipien nicht kommen, hast du gegen den GAK Probleme und auf internationaler Bühne sowieso. Von dem, was wir uns ausmachen, in der Kabine zum Besten geben, was wir sehen wollen, von dem ist Richtung Leidenschaft und bedingungsloses Verteidigen kaum etwas zu sehen.“

Wo ist der Ball? Allzu oft haben die Rapidler das Spielgerät gegen Rakow Czestochowa aus den ...
Conference League
4. Pleite im 4. Spiel! Rapid-Albtraum geht weiter
27.11.2025

Paul Gartler (Rapid-Tormann): „Wir haben es nicht geschafft, dagegenzuhalten. Wir kommen da nur mit ganz viel harter Arbeit, beinharter Selbstanalyse und viel Verantwortung, die jeder übernehmen muss, raus. Wir werden sicher nicht den Kopf in den Sand stecken.“

