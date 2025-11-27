Stöger: „Bin nicht ratlos, aber sehr enttäuscht!“

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Ratlos bin ich nicht, weil wir viele Dinge immer wieder ansprechen, aber sehr enttäuscht, weil wir bei den Basics richtige Probleme haben. Wenn du dich so präsentierst und so wenig Gegenwehr da ist, wenn die Prinzipien nicht kommen, hast du gegen den GAK Probleme und auf internationaler Bühne sowieso. Von dem, was wir uns ausmachen, in der Kabine zum Besten geben, was wir sehen wollen, von dem ist Richtung Leidenschaft und bedingungsloses Verteidigen kaum etwas zu sehen.“