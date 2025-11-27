Schultz: „Einsparungen an Mitglieder weitergeben“

„Wir schauen, welche Leistungen es gibt, welche brauchen wir und welche müssen erneuert werden“, erklärte die Nachfolgerin des zurückgetretenen WKO-Präsidenten Harald Mahrer, dessen Rücktritt als Präsidenten der Oesterreichischen Nationalbank am 30. November ebenfalls schlagend wird, am Donnerstagabend in der „Zeit im Bild 2“. Sollten Kosten tatsächlich eingespart werden, sollen „diese Einsparungen direkt an die Mitglieder weitergegeben werden“. Dies versprach Schultz im Interview mit Moderator Marthin Thür.