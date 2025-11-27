Sonne und Wolken wechseln sich am Wochenende ab

Schnee in Tirol und Vorarlberg

Auch der Sonntag startet mit Wolken, vor allem im Westen. Dort ist am Nachmittag auch mit leichtem Regen und Schneefall zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt am Sonntag bei 1000 bis 1300 Meter Seehöhe, Schnee und Regen sind primär für Tirol und Vorarlberg prognostiziert. In den übrigen Teilen Österreichs ist es zunächst sonnig, wobei sich die Wolken vom Westen im Laufe des Tages ausbreiten. Nur im Osten gibt es bis zum Abend weitgehend klare Sicht. In der Früh liegen die Temperaturen noch zwischen minus acht und plus ein Grad, im Laufe des Tages sind es ein bis acht Grad.