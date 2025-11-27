Jugendliche gehen in Tulln auf Schüler los

Der Bürgermeister hat sich daher mit der Niederösterreichischen Bildungsdirektion und der Polizei abgesprochen und einen Brief an die Eltern und Erziehungsberechtigten geschrieben. „Sollte Ihr Kind von diesen Übergriffen betroffen sein, machen Sie unbedingt eine Meldung bei der Polizei und eine Anzeige! Damit helfen Sie, diesem Treiben bald ein Ende zu bereiten“, heißt es darin. Einen wichtigen Beitrag leiste neben der Polizei die Tullner City Patrol, die verstärkt an den kritischen Orten unterwegs sei.