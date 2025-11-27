Vorteilswelt
Rädelsführer ist 15

Jugendliche gehen in Tulln auf Schüler los

Niederösterreich
27.11.2025 21:58
Der Hauptplatz in der niederösterreichischen Stadt Tulln
Der Hauptplatz in der niederösterreichischen Stadt Tulln(Bild: P. Huber)

Im niederösterreichischen Tulln gehen Jugendliche derzeit auf Schülerinnen und Schüler los. Ein 15-jähriger „Rädelsführer“ habe „ein kleines Gefolge um sich geschart, mit denen er andere Jugendliche mit Geldforderungen, Drohungen und körperlichen Übergriffen belästigt“, teilte das Rathaus am Donnerstag mit.

0 Kommentare

Bevorzugte Tatorte des Österreichers seien der Bereich rund um den Stadtturm und die Bushaltestelle im Schubertpark. Es habe einige Zeit gedauert, bis sich erste eingeschüchterte jugendliche Opfer an ihre Eltern gewandt hätten. Zum Teil seien es sehr brutale Vorfälle mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf gewesen, selbst wenn das Opfer bereits am Boden gelegen sei, hieß es aus dem Tullner Rathaus.

Der Bürgermeister hat sich daher mit der Niederösterreichischen Bildungsdirektion und der Polizei abgesprochen und einen Brief an die Eltern und Erziehungsberechtigten geschrieben. „Sollte Ihr Kind von diesen Übergriffen betroffen sein, machen Sie unbedingt eine Meldung bei der Polizei und eine Anzeige! Damit helfen Sie, diesem Treiben bald ein Ende zu bereiten“, heißt es darin. Einen wichtigen Beitrag leiste neben der Polizei die Tullner City Patrol, die verstärkt an den kritischen Orten unterwegs sei.

Lesen Sie auch:
Dem jungen Mandanten von Anwalt Mirsad Musliu (li.) droht Ungemach in mehreren Causen.
„Fall Anna“ wirkt nach
Drohungen, Delikte: Neue Details zu Burschen-Bande
20.11.2025
Flucht aufs Dach
Jugendbande randalierte in Wiener Hotel: Festnahme
09.10.2025
„Fünf nach Zwölf“
Jugendbanden Symptom gesellschaftlicher Krankheit
01.06.2025

FPÖ: „Nur warnen reicht nicht“
„Nur warnen allein reicht nicht“, reagierte die FPÖ. „Der Bürgermeister sieht das Problem jetzt endlich, aber gehandelt hat er leider immer noch nicht“, sagte FPÖ-Stadtrat und Landtagsabgeordneter Andreas Bors. Es handle sich um jugendliche Banden mit Migrationshintergrund, die die Innenstadt unsicher machten. Die City Patrol müsse massiv aufgestockt werden.

Niederösterreich

Gelesen

Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
177.951 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
145.445 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
134.230 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
