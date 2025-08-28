Mitangeklagter gesteht Entführung der Block-Kinder

Mann kannte Planungen nicht

Eigenen Angaben zufolge war der Angeklagte nur an der unmittelbaren Entführung beteiligt und an Planungen oder Absprachen im Hintergrund nicht beteiligt. Demnach handelte er in dem Glauben, dass der Vater für die Kinder eine Gefahr sei und deshalb zur Mutter gebracht werden sollte. Heute sehe er das nach weiteren Informationen zu dem Fall „etwas anders“, räumte er ein. Er wolle sich aus diesem Grund bei dem Vater und den entführten Kindern nunmehr „tief entschuldigen“.