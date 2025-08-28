Erste Group löscht Pride-Szenen aus Werbespot

„LGBTQ-Inhalt ist Skandal“

Regierungsnahe ungarische Medien bezeichneten den Pride-Inhalt in dem Werbefilm als einen „Skandal“. Das Onlineportal „Index.hu“ hinterfragte bei der Erste Group, wie die Pride unter die historischen Ereignisse des Films gelangen konnte. In der Antwort der Bank wurde betont, dass die Erste Group den Film ausschließlich zum Anlass des European Forum Alpbach (EFA) erstellt hatte. Die Originalversion wurde mittlerweile auf YouTube gelöscht.