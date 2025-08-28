Bekannter Designer kauft Kultclub in der Toskana

Schon in den 1930er-Jahren war es schick, in der Capannina zu sitzen und gesehen zu werden. Die Bar war von Adligen und Intellektuellen bevorzugt. Später feierten dort Filmstars, Großindustrielle und Mitglieder des Königshauses. Auf der Bühne standen Stars wie Ray Charles oder Grace Jones. Eine Art italienisches Studio 54 an der toskanischen Küste. In den 1980er-Jahren wurde hier der Kultfilm „Sapore di mare“ gedreht, Sinnbild für das Dolce Vita der Zeit.